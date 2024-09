Passa a Fastweb Mobile: tanti Giga in 5G a meno di 8 €/mese

Fastweb si conferma un punto di riferimento del mercato di telefonia mobile: per chi è alla ricerca di una tariffa vantaggiosa per utilizzare al massimo il proprio smartphone, infatti, c'è ora la possibilità di attivare l'offerta Fastweb Mobile, la migliore opzione sul mercato per avere tanti Giga e utilizzare il 5G.

L'offerta in questione mette a disposizione minuti illimitati (anche verso decine di destinazioni internazionali), 100 SMS e 150 GB in 4G e 5G. Il costo periodico è di 7,95 euro al mese, con attivazione di 10 euro e con possibilità di richiedere anche una eSIM, in sostituzione della normale SIM.

L'offerta è attivabile direttamente online, tramite il sito di Fastweb, con o senza portabilità del numero da un altro operatore.

Fastweb Mobile: tanti Giga in 5G a meno di 8 euro al mese

Con Fastweb Mobile è possibile attivare un'offerta che include:

minuti illimitati verso tutti in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali

100 SSM verso tutti in Italia

150 GB in 4G e 5G

minuti illimitati, 100 SMS e 11 GB in roaming in UE, Svizzera, Regno Unito e Ucraina

possibilità di richiedere la eSIM in alternativa alla SIM Card tradizionale

in alternativa alla SIM Card tradizionale possibilità, dopo l'attivazione dell'offerta, di acquistare uno smartphone con finanziamento e pagamento rateale, recandosi in uno dei negozi Fastweb

L'offerta di Fastweb prevede un costo di 7,95 euro al mese con attivazione di 10 euro una tantum e possibilità di attivazione con o senza portabilità del numero. La consegna della SIM è sempre gratuita (sia in versione digitale, per chi sceglie l'eSIM, che in versione fisica),

C'è anche l'offerta combinata fisso + mobile che aggiunge alla SIM Fastweb anche un abbonamento per la fibra a casa al costo di 23,95 euro al mese (invece di 27,95 euro al mese) se attivato contemporaneamente alla parte mobile.

Per accedere all'offerta basta premere sul box qui di sotto. Per attivare l'offerta combinata, una volta raggiunto il sito dell'operatore, bisogna premere su Scopri l'offerta e poi su Offerta Casa + Mobile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.