Passa a Fastweb Mobile: 150 Giga in 5G a 7,95€ al mese

Se si è alla ricerca di una nuova offerta mobile per il proprio telefono, segnaliamo Fastweb Mobile in promozione a 7,95 euro al mese con 150 Giga in 5G più minuti illimitati e 100 SMS. La spedizione della SIM o eSIM è gratis.

Il noto operatore Ookla ha premiato per la quarta volta Fastweb come la rete mobile più veloce d'Italia. Un riconoscimento prestigioso, che certifica la qualità dell'offerta per chiunque stia valutando la portabilità del proprio numero a Fastweb. La promo include inoltre i corsi della Fastweb Digital Academy, grazie ai quali è possibile consolidare le proprie conoscenze in campo tech.

Per procedere con l'attivazione dell'offerta è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale Fastweb.

Fastweb Mobile a 7,95 euro al mese con 150 Giga in 5G

L'offerta 5G di Fastweb include 150 Giga per navigare in Internet e minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, più l'invio di 100 SMS al mese e l'accesso ai corsi Fastweb Digital Academy. In fase di attivazione dell'offerta, è richiesto un contributo per la SIM ed eSIM pari a 10 euro, mentre la spedizione è gratuita.

La procedura per passare a Fastweb Mobile è semplice e intuitiva. Volendo, anziché la SIM si può richiedere direttamente la eSIM, attivandola tramite lo SPID o l'utilizzo della CIE (Carta di Identità Elettronica). In alternativa, è possibile procedere attraverso il classico video riconoscimento.

Fastweb assicura tariffe chiare, senza costi nascosti né vincoli. E nel caso si volesse cambiare di nuovo operatore, non vi sono costi di uscita da sostenere.

Infine, sempre a proposito di costi, l'offerta include 11 GB dedicati in roaming, anche in Regno Unito, Svizzera e Ucraina.

