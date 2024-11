Passa a Fastweb Mobile: 150 Giga anche in 5G a 7,95€ al mese

Se si intende passare a un'offerta 5G, o si vuole semplicemente provare un nuovo operatore, segnaliamo la nuova offerta di Fastweb Mobile che propone 150 Giga, anche in 5G, minuti illimitati e 100 SMS al prezzo di 7,95 euro al mese. Per quanto riguarda i costi di attivazione, è previsto un contributo SIM o eSIM pari a 10 euro.

L'offerta di Fastweb Mobile non prevede vincoli né costi nascosti. Volendo, dunque, è possibile cambiare di nuovo operatore in qualsiasi momento, senza affrontare ulteriori spese. Inoltre, si ha il vantaggio di beneficiare della rete mobile più veloce d'Italia, come afferma il recente riconoscimento Speedtest Awards di Ookla.

Per attivare l'offerta 150 Giga in 5G con minuti illimitati si può procedere direttamente online su questa pagina del sito ufficiale Fastweb.

Passare a Fastweb Mobile scegliendo l'offerta 150 Giga con 5G incluso

Scegliere di passare a Fastweb Mobile significa poter navigare alla massima velocità grazie alla rete 5G, con un traffico dati pari a 150 Giga. La rete mobile di Fastweb si appoggia all'operatore telefonico WindTre, che per quanto riguarda la connettività 5G offre una delle migliori coperture a livello nazionale.

Nell'offerta sono inclusi anche minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, senza alcun scatto alla risposta, più i corsi Fastweb Digital Academy, che possono tornare utili per la formazione di quanti cercano nuove esperienze nel campo digitale, uno dei settori più in espansione nell'ultimo periodo.

Per quanto riguarda il roaming, l'offerta mobile di Fastweb include 11 Giga dedicati al mese per navigare nei Paesi dell'Unione europea, in aggiunta a Regno Unito, Svizzera e Ucraina.

Tutti i dettagli dell'offerta e la sezione per verificare la copertura di rete li trovate a questa pagina del sito Fastweb.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.