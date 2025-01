Pasqua 2025: scopri nuove destinazioni con Lastminute.com

Pasqua è alle porte e con essa arriva l'opportunità perfetta per regalarti una fuga indimenticabile! Quest'anno, Lastminute.com ha preparato per te offerte straordinarie per combinazioni Volo + Hotel, pensate per farti vivere al meglio le festività senza rinunciare al risparmio.

Destinazioni da sogno a prezzi vantaggiosi

Quest'anno Pasqua cadrà il 20 aprile, seguita a breve distanza dalla Festa della Liberazione, il 25 aprile. Questo raro allineamento tra le due date è ideale per concedersi una pausa e organizzare una vacanza indimenticabile.

Che tu stia cercando una vacanza culturale, un viaggio romantico o semplicemente un po' di relax, con Lastminute.com puoi visitare moltissimi luoghi e paesi a prezzi accessibili. Ecco alcune delle mete più gettonate per Pasqua 2025:

Capitali europee : immergiti nell'atmosfera unica delle grandi città come Parigi, Londra, Barcellona o Amsterdam. Scopri mercatini di Pasqua, passeggia tra i monumenti storici e lasciati conquistare dalle tradizioni culinarie locali.

: immergiti nell'atmosfera unica delle grandi città come Parigi, Londra, Barcellona o Amsterdam. Scopri mercatini di Pasqua, passeggia tra i monumenti storici e lasciati conquistare dalle tradizioni culinarie locali. Vacanze al mare : sogni il sole primaverile? Opta per una destinazione balneare come le isole Canarie, le spiagge di Malta o la magica Costa Azzurra per rigenerarti e vivere un anticipo d’estate.

: sogni il sole primaverile? Opta per una destinazione balneare come le isole Canarie, le spiagge di Malta o la magica Costa Azzurra per rigenerarti e vivere un anticipo d’estate. Relax in Italia: preferisci rimanere vicino casa? Dai un’occhiata alle offerte per città d’arte come Firenze, Roma o Venezia, oppure scegli il relax delle coste italiane, dalle Cinque Terre alla Costiera Amalfitana.

Vantaggi di prenotare con Lastminute.com

Offerte su misura: Lastminute.com offre pacchetti personalizzabili per soddisfare ogni esigenza. Risparmio garantito: le combinazioni Volo + Hotel offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo. Flessibilità: sono disponibili opzioni di cancellazione e modifiche flessibili per viaggiare senza pensieri.

Prenotare è semplicissimo! Cerca tra le offerte dedicate alla Pasqua 2025. Seleziona la tua destinazione, le date e il pacchetto ideale, e in pochi clic sarai pronto per partire.

Approfitta delle festività pasquali per vivere un’esperienza unica e rigenerarti con una vacanza indimenticabile, per prenotare il tuo prossimo viaggio con lastminute.com clicca qui.

