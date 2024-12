Parti per una vacanza alle Maldive! Non perdere questa offerta da 789 euro A/R

Se al freddo della montagna preferisci il mare, ITA Airways ha lanciato una nuova promozione, attiva fino al 27 dicembre, che ti permette di volare verso le Maldive a un prezzo scontatissimo: si parte da 789 euro per biglietti andata/ritorno.

È il periodo ideale per una vacanza alle Maldive

Grazie alla nuova promozione della compagnia di bandiera, potrai volare da Milano Linate o Roma Fiumicino a Malé per raggiungere le bianchissime spiagge assolate delle Maldive e fuggire dal freddo dell'inverno a una tariffa imperdibile. I biglietti migliori, infatti, li puoi trovare tra gennaio e marzo, quando qui l'inverno ancora imperversa.

Questo periodo, tra l'altro, è l'ideale per una vacanza alle Maldive dove infatti c'è la stagione secca, che ben si presta a chi desidera rifugiarsi nelle temperature miti di questo paradiso naturale. Tra i luoghi imperdibili, si annoverano l'atollo di Malé nord composto da quasi 50 isole dalle meravigliose spiagge, l'isola di Vaadho, famosissima per i microorganismi bioluminescenti, l'atollo di Ari, per chi ama il diving, l'atollo di Baa, riserva mondiale di Biosfera Unesco dal 2011 e l'atollo di Noonu, paradiso dei resort.

La promozione ITA Airways è attiva fino al 27 dicembre e ti permette di prenotare un volo da Milano o Roma a Malé (e viceversa, andata/ritorno) a partire da soli 789 euro: poco meno di 400 euro a biglietto. Un vero affare, considerando che spesso i prezzi verso destinazioni così gettonate schizzano ben oltre il migliaio di euro. Sul sito web della compagnia potrai scegliere le date di partenza e quelle di ritorno e scegliere la soluzione più adatta per il tuo viaggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.