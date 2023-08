Parte il Back to School di NordVPN: fino al 68% di sconto con 3 mesi gratis

La promozione Back to School di NordVPN è l'occasione giusta per accedere alla VPN a prezzo ridotto. Grazie alla nuova offerta, valida per un periodo di tempo limitato, NordVPN è disponibile con sconto fino al 68% oltre che con 3 mesi gratis aggiuntivi. Per accedere alla promozione è sufficiente puntare sul piano biennale di NordVPN, disponibile per la versione Standard oltre che per le versioni Plus (con Password Manager incluso) e Completo (con anche 1 TB di cloud storage).

Grazie all'offerta Back to School è possibile attivare NordVPN a partire da 3,19 euro al mese. Per accedere all'offerta è sufficiente cliccare sul banner qui di sotto, in modo da raggiungere subito il sito ufficiale di NordVPN e scegliere il piano giusto per utilizzare la VPN. La promozione è disponibile per un periodo di tempo limitato.

Prezzo scontato e 3 mesi gratis con il Back to School di NordVPN

Grazie alla promozione Back to School è possibile accedere a NordVPN con uno sconto fino al 68% e 3 mesi gratis aggiuntivi. Le opzioni disponibili sono queste:

Standard : il costo è di 3,19 euro al mese con il 61% di sconto

: il costo è di 3,19 euro al mese con il 61% di sconto Plus (con Password Manager incluso): il costo è di 3,99 euro al mese con il 62% di sconto

(con Password Manager incluso): il costo è di 3,99 euro al mese con il 62% di sconto Completo (con anche 1 TB in cloud): il costo è di 5,19 euro al mese con il 68% di sconto

Tutte le proposte di NordVPN consentono di sfruttare una VPN con le seguenti caratteristiche:

connessione senza limiti di banda e traffico dati

crittografia del traffico dati e politica no log per eliminare il tracciamento

un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare eventuali blocchi all'accesso a un sito o a un'app

L'offerta proposta da NordVPN prevede l'attivazione del piano biennale con fatturazione anticipata (è possibile pagare in 3 rate con PayPal) e una garanzia di rimborso a 30 giorni. Per accedere allo sconto è possibile raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, cliccando sul banner qui di sotto e completare l'attivazione del piano desiderato.

