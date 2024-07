Parigi 2024: l'offerta di Sky con 1.000 ore di diretta delle Olimpiadi

Venerdì 26 luglio, con una cerimonia di apertura mai vista prima, prenderà il via Parigi 2024, l'edizione numero XXXIII delle Olimpiadi moderne. In televisione sarà possibile seguire l'evento in chiaro sulla Rai e sulla pay-tv Sky. Con una differenza sostanziale però: mentre sulla televisione di Stato la copertura sarà limitata a 300 ore, Sky garantirà oltre 1.000 ore di diretta grazie a dieci canali di Eurosport dedicati, di cui uno in 4K.

A questo proposito, segnaliamo la nuova offerta che include i pacchetti Sky Calcio e Sky TV, insieme ai Giochi Olimpici di quest'estate: l'intero pacchetto è in promo a 14,90 euro al mese per 18 mesi, contro i 33 euro al mese richiesti normalmente, per un risparmio complessivo di 326 euro in un anno e mezzo.

Sky offre oltre 1.000 di gare olimpiche in diretta

L'ultima offerta lanciata da Sky include la diretta di Eurosport 1 ed Eurosport 2, più otto canali dedicati alle Olimpiadi di Parigi, per una copertura pressoché totale della manifestazione. Gli appassionati di sport hanno così la possibilità di seguire molte più discipline rispetto alla programmazione Rai, tre volte inferiore rispetto a quella della pay-tv inglese.

In più, al termine dei Giochi Olimpici, l'abbonamento a Sky garantirà la visione dei pacchetti Calcio e TV:

Sky Calcio : 3 partite a turno di Serie A, tutta la Serie C, la migliore selezione di partite di Premier League e Bundesliga, news sportive 24 ore su 24 (Sky Sport 24)

: 3 partite a turno di Serie A, tutta la Serie C, la migliore selezione di partite di Premier League e Bundesliga, news sportive 24 ore su 24 (Sky Sport 24) Sky TV: gli show di Sky per tutta la famiglia, le migliori serie tv internazionali, i documentari, le produzioni Sky Original

La promozione in corso è valida solo online e può essere sottoscritta tramite questa pagina del sito ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.