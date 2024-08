Paolini vs Plíšková: dove vedere il match del 2° turno degli US Open

Dopo la finale a Wimbledon e la storica medaglia d'oro in doppio, con Sara Errani, alle Olimpiadi di Parigi, Jasmine Paolini punta a un altro grande risultato agli US Open. La tennista italiana è impegnata nel secondo turno del torneo dove sfiderà Karolína Plíšková.

L'appuntamento con il match Paolini vs Plíšková degli US Open è programmato per le 19 del 28 agosto 2024 (ora italiana). Si tratta di un match molto importante per Paolini che punta ad andare molto avanti nel quarto Slam dell'anno.

Per seguire il match è possibile affidarsi a NOW e attivare il Pass Sport, ora disponibile al costo di 14,99 euro per un mese (poi 24,99 euro al mese). In alternativa, c'è il piano di 12 mesi che può essere attivato con un prezzo bloccato di 14,99 euro al mese.

Per attivare il Pass basta visitare il sito ufficiale di NOW, tramite il box riportato qui di sotto.

Happy to be in the second round at the @usopen! Loved the energy of the night match! 🌟🇮🇹 pic.twitter.com/0UJtVeCOsE — Jasmine Paolini (@JasminePaolini) August 28, 2024

Pass Sport di NOW: US Open e molto altro

Con il Pass Sport di NOW è possibile accedere a tutta l'offerta sportiva di Sky, considerando i pack Sky Sport e Sky Calcio. Di conseguenza, attivando questo Pass è possibile seguire in streaming 3 partite per turno di Serie A, la Champions League, le altre coppe europee, i campionati esteri trasmessi da Sky oltre alla Formula 1, la Moto GP, i tornei di tennis e molto altro ancora.

Il Pass è disponibile in due versioni:

14,99 euro per un mese , poi 24,99 euro al mese, senza vincoli

, poi 24,99 euro al mese, senza vincoli 14,99 euro al mese per 12 mesi

C'è anche l'Opzione Premium, dal costo di 5 euro al mese, che permette di sfruttare l'accesso alla piattaforma da 2 dispositivi in contemporanea. Per accedere subito alla promozione basta seguire il link qui di sotto. Attivato il Pass, è possibile accedere subito ai contenuti dell'abbonamento.

