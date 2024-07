Paolini - Krejcikova: come vedere in streaming la finale di Wimbledon 2024

Jasmine Paolini sta scrivendo la storia del tennis italiano e si prepara ad affrontare il match più importante della sua carriera: oggi, 13 luglio, a partire dalle 15, è in programma la finale di Wimbledon con il match Paolini - Krejcikova.

Per vedere la finale di Wimbledon in streaming è sufficiente attivare il Pass Sport di NOW, che consente l'accesso completo a tutta l'offerta sportiva di Sky e, quindi, permetterà di seguire anche le Olimpiadi 2024, che prenderanno il via nel corso delle prossime settimane.

Per guardare Paolini-Krejcikova, quindi, è sufficiente accedere a NOW, tramite il box qui di sotto, attivare il Pass e iniziare la riproduzione della diretta streaming. Domani, 14 luglio, sarà trasmessa da NOW anche la finale maschile.

Absolutely fantastic!!! I'm so happy with this win. I will remember this match forever! It was a roller coaster. Thank you for cheering for me!! 🇮🇹😀@Wimbledon 📷: ITF pic.twitter.com/bDLG59MMA3 — Jasmine Paolini (@JasminePaolini) July 11, 2024

Paolini - Krejcikova: la finale di Wimbledon è su NOW

Il Pass Sport di NOW consente l'accesso a tutta l'offerta sportiva di Sky, andando a considerare sia il pacchetto Sky Sport che il pacchetto Sky Calcio. Il costo del Pass è di:

14,99 euro al mese per 12 mesi (con permanenza minima di 12 mesi)

(con permanenza minima di 12 mesi) 24,99 euro al mese

L'accesso ai contenuti è immediato: basta attivare il Pass per poter iniziare lo streaming di tutti i contenuti disponili. C'è anche l'Opzione Premium che prevede un costo di 5 euro al mese per poter usufruire della visione da due dispositivi in contemporanea e per i contenuti on demand senza interruzioni pubblicitarie oltre che per poter sfruttare l'audio Dolby Digital 5.1. Con il Pass Sport è possibile guardare le Olimpiadi, le partite di Serie A, la Champions League, la Formula 1 e tutti gli altri contenuti disponibili nel catalogo Sky.

Per attivare subito il Pass basta seguire il link qui di sotto. Ricordiamo che la finale di Wimbledon 2024, Paolini - Krejcikova, è in programma oggi, 13 luglio, a partire dalle 15.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.