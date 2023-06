Panda Dome Premium: l'antivirus più completo scontato del 50%

Panda Dome Premium è il pacchetto antivirus più completo tra quelli che è possibile trovare attualmente. Si tratta di una suite davvero colma di funzionalità, indispensabili per la protezione del proprio PC, Mac, iPhone o smartphone Android. Potrete infatti beneficiare di diverse funzionalità, tra cui una VPN, strumenti di protezione per i dati personali e l'identità, un generatore di password sicure e molto altro. La lista è veramente lunga ed è un motivo più che valido per approfittare dello sconto del 50%.

Panda può proteggere 1, 3, 5 o 10 dispositivi a partire da 59,49€ fino a un massimo di 107,49€ l'anno. Scegliete voi il piano più adatto alle vostre esigenze.

Panda Dome Premium: la protezione totale per il computer

Panda Dome Premium fornisce una suite davvero farcita di strumenti per la protezione online contro le minacce informatiche più recenti. L'antivirus fornisce protezione in tempo reale per Windows, Mac e smartphone Android, che include anche un firewall per il controllo del traffico in entrata e in uscita.

La protezione è estesa anche alle reti WiFi pubbliche, spesso molto vulnerabili da parte di malintenzionati. Panda Dome Premium permette di connettersi nei luoghi pubblici per navigare in totale sicurezza anche in questi casi.

Qualsiasi dispositivo di archiviazione che verrà connesso al PC sarà inoltre scannerizzato, per prevenire qualsiasi infezione accidentale. Unità di archiviazione di massa, come le chiavette USB, sono spesso ricettacolo di virus che si diffondono attraverso l'infezione di altri file.

Panda include anche una VPN senza limiti. Navigate in sicurezza al massimo della velocità, tenendo privati i dati che riguardano la vostra navigazione. Un generatore di password vi aiuterà inoltre a proteggere i vostri account con le password più robuste e rigide.

È poi presente uno strumento per la pulizia di tutti i file superflui, come quelli temporanei o i residui delle installazioni precedenti, che rallentano il PC e occupano spazio da liberare. Con il controllo minori tenete invece alla larga i siti potenzialmente pericolosi ai vostri figli, monitorando l'uso dei dispositivi.

Insomma, non manca affatto nulla e la promozione è di sicuro l'occasione da non lasciarsi scappare per acquistare Panda Dome Premium a un prezzo ridotto!

