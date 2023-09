Panda Dome Complete, la soluzione per proteggere il tuo PC

Panda Dome Complete è un pacchetto antivirale che offre sia un efficace software antivirus, che degli utili strumenti per la pulizia del PC e per migliorare le prestazioni di sistema, oltre a un pratico password manager per la gestione delle credenziali.

Grazie alla promozione, è possibile acquistarlo a soli 35,49€ per un anno, anziché 70,99€, per un solo dispositivo.

Panda Dome Complete: cosa include

Panda Dome Complete, oltre a un antivirus in grado di proteggere in tempo reale sistemi Windows, Mac e Android, include ulteriori funzionalità di sicurezza, come un firewall, una VPN e delle protezioni per la rete Wi-Fi e i dati personali.

Il firewall aggiuntivo è utile a regolare il traffico in entrata e in uscita dal sistema, in modo da impedire connessioni non autorizzate e potenzialmente pericolose. Grazie alla VPN, è possibile navigare online in totale anonimato e nascondere dati sensibili come la propria posizione e l'indirizzo IP. Smistando il traffico in dei server privati, ciò permette anche di accedere a tutti i siti senza limitazioni geografiche, e lo stesso è possibile fare con i contenuti multimediali, come lo streaming.

Panda Dome Complete protegge anche la rete Wi-Fi da possibili tentativi di accesso non autorizzato. Il controllo genitori previene l'apertura di siti malevoli o non adatti ai monitori, grazie al monitoraggio sull'uso della rete e alla possibilità di applicare relative limitazioni. La protezione riguarda anche i dati personali, come l'identità e i dati finanziari, al fine di garantire navigazione e acquisti sicuri.

Tra le funzionalità aggiuntive, il pacchetto comprende anche un generatore di password univoche e robuste, per proteggere al meglio i vostri account già esistenti o quelli nuovi. Incluso infine anche Cleanup, un pratico strumento per la pulizia di sistema, in grado di analizzare l'archiviazione per individuare i file superflui da eliminare, che occupano spazio da liberare sull'hard disk.

Approfittate ora della promozione per fare vostro Panda Dome Complete a un prezzo ridotto.

