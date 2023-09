Panda Dome Complete, antivirus e pulizia del PC tutto in uno

Panda Dome Complete è un pacchetto che include diverse funzionalità per la protezione antivirale del proprio PC, oltre a degli strumenti per la pulizia e l'ottimizzazione delle prestazioni di sistema. Grazie alla promozione in corso, è possibile acquistarlo a 35,49 € per un anno, invece che 70,99 €. È possibile proteggere un dispositivo ed è compatibile con dispositivi Windows, Android e Apple.

Panda Dome Complete, la protezione totale per ogni dispositivo

Panda Dome Complete comprende molti strumenti per tutelarsi da qualsiasi tipologia di minaccia. Include innanzitutto un efficace antivirus, per contrastare gli attacchi più recenti. La protezione in tempo reale difende anche la vostra rete Wi-Fi, la quale sarà protetta da qualsiasi accesso non autorizzato o violazione della password. La scansione si avvierà inoltre in automatico, ogni qual volta verrà inserito un dispositivo di archiviazione esterno nel PC.

Tra le funzioni di Panda c'è anche un controllo genitori per Windows, con cui è possibile monitorare l'utilizzo di internet, bloccando l'accesso a contenuti potenzialmente pericolosi o inappropriati attraverso l'inserimento di un PIN.

Panda Dome Complete è in grado di rilevare le attività svolte dalle app, in modo da poter individuare gli applicativi fraudolenti che potrebbero avere accesso alle informazioni personali. Tra le funzionalità aggiuntive non mancano un generatore di password univoche e forti, per proteggere gli account esistenti o quelli nuovi, insieme a uno strumento per la pulizia dei file superflui che occupano spazio nel sistema e per l'ottimizzazione delle prestazioni del PC.

L'antivirus è anche disponibile per smartphone Android e iOS, permettendo di monitorare i dispositivi con la geolocalizzazione in tempo reale, nonché la possibilità di eliminare da remoto tutte le informazioni personali. Panda mette a disposizione un allarme antifurto, funzionante anche su smartwatch, che si attiva dopo tre tentativi falliti di sblocco del telefono, scattando una foto dell'utente non autorizzato. Ottimizza infine la durata della batteria, in modo da garantire un'autonomia più longeva.

Approfittate ora dell'offerta per proteggere e tenere in ordine i vostri dispositivi con un solo software!

