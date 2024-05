Paint.NET 5.1 Alpha aggiunge il supporto per la gestione del colore, nuovi effetti e la personalizzazione della tela

Paint.NET, il popolare editor di immagini di Windows, ha rilasciato la versione 5.1 Alpha, disponibile per il download, che introduce diverse nuove funzionalità e miglioramenti. Una delle principali novità è la gestione completa dei profili colore. Con questa funzione, Paint.NET permette ora di gestire i profili colore delle immagini, garantendo che appaiano correttamente su vari dispositivi.

Gli utenti possono scegliere tra profili colore predefiniti o importare i propri, offrendo una maggiore flessibilità nella gestione del colore. Un'altra interessante aggiunta sono i nuovi effetti di sfocatura. Sono stati introdotti due nuovi effetti, Sfumatura a schizzo e Sfumatura quadrata, che ampliano le possibilità creative degli utenti.

Inoltre, diversi effetti esistenti, come Livellamento automatico, Curve e Riduzione del rumore, sono stati ottimizzati per essere eseguiti sulla GPU, migliorando così le prestazioni e la velocità di elaborazione. Paint.NET 5.1 Alpha offre anche nuove opzioni per la personalizzazione della tela. Gli utenti possono ora attivare o disattivare l'ombra proiettata della tela e personalizzare il colore del bordo.

Paint.NET 5.1: disponibile il link per il download

Questo miglioramento non solo aumenta l'accessibilità per gli utenti che utilizzano temi ad alto contrasto, ma aiuta anche a prevenire percezioni errate delle dimensioni dell'immagine o la perdita di colori. Oltre a queste nuove funzionalità, sono stati corretti diversi bug e migliorate le prestazioni generali del software, rendendo Paint.NET 5.1 Alpha un aggiornamento robusto e affidabile.

Per ottenere Paint.NET 5.1 Alpha, gli utenti possono scaricare l'installer dal repository GitHub di Paint.NET direttamente a questo indirizzo. Inoltre, attivando gli aggiornamenti pre-rilascio, è possibile ottenere l'ultima versione tramite l'aggiornamento integrato di Paint.NET.

Paint.NET 5.1 Alpha, dunque, rappresenta un aggiornamento significativo che offre agli utenti maggiore flessibilità e controllo sulle loro immagini. L'introduzione della gestione dei profili colore, i nuovi effetti e le opzioni di personalizzazione della tela rendono Paint.NET uno strumento ancora più potente e versatile per l'editing. Staremo a vedere quale sarà la reazione della community a questo update e se ne seguiranno altri in tempi brevi.