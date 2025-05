Pagamenti veloci e sicuri con myPOS Go 2 a soli 14,90€ per la tua nuova attività

Hai deciso di trasformare la tua passione in un vero business? Che tu stia per aprire un chiosco in riva al mare, un piccolo bar di quartiere o un negozio in centro, c’è un alleato che può fare davvero la differenza: myPOS Go 2.

Sappiamo bene che avviare una nuova attività è una montagna russa di emozioni e spese da tenere sotto controllo. E quando si parla di incassi e pagamenti, la parola d’ordine è sicurezza. Con myPOS Go 2, ti porti a casa un POS portatile e affidabile a un prezzo shock: solo 14,90€, e senza vincoli mensili o contratti fastidiosi. Ma attenzione: questa offerta scade il 31 maggio 2025, quindi non lasciarti sfuggire l’occasione di iniziare col piede giusto!

Il POS che ti segue ovunque e ti aiuta a incassare sempre

myPOS Go 2 è più di un semplice terminale: è un alleato che si adatta alle tue giornate frenetiche, anche quando il locale è pieno e le comande non finiscono mai. Non serve uno smartphone collegato o un Wi-Fi ballerino: grazie alla SIM dati integrata gratuita, puoi ricevere pagamenti ovunque ti trovi.

Inoltre, puoi gestire più di 1000 transazioni con una sola carica, e mandare ricevute via e-mail o SMS in un attimo. Tutto in un design compatto e leggero che sta comodamente in tasca, pronto a seguirti in ogni avventura lavorativa. myPOS propone anche soluzioni su misura per chi vuole fare un passo in più:

Con myPOS Go Combo (129€), avrai un dispositivo con stampante integrata e base di ricarica, perfetto per chi non vuole rinunciare alle ricevute cartacee.

Se punti al top della gamma, myPOS Ultra (249€) è il compagno ideale: stampante ultrarapida, batteria a lunga durata e pagamenti che arrivano sul tuo conto in meno di tre secondi.

myPOS Go 2 e le sue varianti sono pensati per rendere semplice e sicuro ogni incasso, lasciandoti la libertà di fare ciò che ami davvero: far crescere la tua attività.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.