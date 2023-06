Paga il 65% in meno con Norton 360 Deluxe e proteggi 5 dispositivi

Norton 360 Deluxe è la soluzione perfetta per tenere protetti i dispositivi di famiglia o di lavoro dalle minacce informatiche della rete. Permette di salvaguardare fino a 5 dispositivi a un prezzo ridotto del 65%. Abbonandovi a 34,99€ al mese per il primo anno, potrete anche beneficiare di ulteriori funzionalità avanzate, come la protezione minori o un piccolo cloud crittografato! Scopriamo cosa offre nel dettaglio!

Norton 360 Deluxe: un'interessante pacchetto antivirus in sconto al 65%

Norton 360 Deluxe offre una protezione più completa del solito. Con un'esperienza trentennale nel settore, le capacità del motore antivirale di Norton sono sicuramente note a tutti. Garantisce una salvaguardia in tempo reale, sia online che offline, dai più recenti malware, ransomware e contro tentativi di hackeraggio.

Oltre a ciò, include anche una VPN, un utile strumento per cifrare i dati di navigazione e navigare in totale anonimato, mantenendo private le vostre abitudini di navigazione. Consente anche di fruire senza limiti geografici di qualsiasi tipo di contenuto, nonché risparmiare sul costo di alcuni servizi, tra cui i biglietti aerei.

Norton 360 Deluxe include anche un piccolo cloud da 50GB, perfetto per memorizzare i documenti personali in totale sicurezza, grazie alla criptazione a 256 bit. Avrete anche la comodità di accedervi ovunque, da tutti i dispositivi collegati all'abbonamento.

La protezione minori, disponibile solo per Windows, vi aiuta anche a tenere lontani siti potenzialmente non adatti o pericolosi per i bambini, monitorando e gestendo l'uso che viene fatto con i dispositivi.

Norton 360 Deluxe protegge anche la webcam con la funzione SafeCam, pensata per prevenire accessi fraudolenti e non autorizzati che possono mettere a rischio la vostra privacy. Qualsiasi tentativo verrà immediatamente bloccato. Siete dei giocatori ma avete paura che un antivirus penalizzi le performance del sistema in gioco? Niente paura! Con Norton Game Optimizer verranno automaticamente rilevati i giochi per assegnare la massima potenza disponibile, contribuendo a eliminare lag o altri tipi di ritardi per aumentare maggiormente il framerate!

Abbonatevi ora! Se uno dei vostri dispositivi viene comunque infettato da un virus che Norton non è in grado di rimuovere, il costo dell'abbonamento relativo al mese corrente vi verrà rimborsato.

