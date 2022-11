VPS per gamers: le soluzioni di OVHcloud

Giocare in multiplayer significa entrare a far parte di community composte non di rado da milioni di utenti riuniti attorno a veri e propri universi virtuali. Per questa ragione le game house mettono spesso a disposizione dei server pubblici accessibili a tutti i giocatori. Quando però si vogliono definire le proprie regole o utilizzare dei mods per modificare un gameplay, i server pubblici non bastano ed entrano in gioco i VPS (Virtual Private Server).

Un VPS è in grado di garantire performance e funzionalità paragonabili a quelle di un server dedicato, cioè di una macchina fisica, permettendo nel contempo di contenere i costi senza la preoccupazione di dover gestire un'infrastruttura tecnica complessa. Ciò è possibile grazie alla virtualizzazione, una tecnica che consente appunto di riprodurre virtualmente le componenti hardware di una macchina fisica dedicando tutte le risorse all'utente che gestisce il VPS.

Ma come scegliere un VPS per ospitare le partite online? È necessario coniugare prestazioni elevate, continuità di servizio e convenienza dell'investimento, come nel caso dei VPS Game di OVHcloud che utilizzeremo come termine di riferimento per descrivere le caratteristiche essenziali di un server privato virtuale per il gaming.

VPS game: guida alla scelta

La scelta del VPS game più adatto al proprio progetto dipende innanzitutto dal gioco che si vuole ospitare e dalle sue caratteristiche. Un titolo presenta in genere dei requisiti minimi in termini di numero e frequenza dei processori, quantità di memoria RAM, banda passante di rete e capacità di supportare il traffico generato dai giocatori. Questo senza contare le esigenze legate a funzionalità aggiuntive, personalizzazioni grafiche e mods di altro genere.

La strategia più corretta è quindi quella che consiste nello scegliere un VPS con requisiti sufficienti al gioco desiderato, per poi passare via via a configurazioni in grado di supportare la crescita dell'utenza, del numero sessioni di gioco simultanee e, ovviamente, del consumo di risorse. Ecco perché OVHcloud non si limita a proporre un'unica tipologia di VPS, ma più piani con differenti specifiche tecniche:











Grazie a questi livelli di scalabilità, all'utilizzatore spetta solo il compito di tenere sotto controllo le prestazioni bilanciandole con il numero di utenti che si connettono e i consumi prodotti dalle estensioni. La flessibilità dei piani proposti permette di aggiungere risorse addizionali in qualunque momento e con pochi click direttamente dallo Spazio Cliente, il tutto con la sicurezza di pagare soltanto per le risorse effettivamente consumate grazie ad un modello di pricing basato sul criterio del pay-per-use.

Un'altra caratteristica di cui tenere conto è quella relativa al sistema operativo che gestisce il VPS. Si possono scegliere server virtuali basati su Windows o Linux, a seconda delle proprie necessità. Nel caso di Linux si ha però il vantaggio di una piattaforma Open Source nella quale non ci si dovrà mai confrontare con prezzi di licenza ed eventuali rincari. Per questo motivo OVHcloud offre non solo diverse versioni di Windows Server disponibili in preinstallazione, ma anche tantissime distribuzioni Linux tra cui Debian, Ubuntu, AlmaLinux, Fedora e CentOS che possono essere arricchite opzionalmente con i pannelli di gestione cPanel (AlmaLinux 8 e Centos 7) o Plesk (Debian 10).

Game VPS: l'esempio dei VPS Minecraft

Se si è alla ricerca di prestazioni elevatissime, i server dedicati potrebbero apparire come la soluzione migliore per ospitare delle partite online. Ma queste ultime hanno veramente bisogno di una macchina fisica top level per garantire un'esperienza di gioco ottimale? Non necessariamente: si possono ottenere risultati di buon livello anche con un VPS, contenendo le spese in modo non trascurabile rispetto a quanto sarebbe richiesto per una macchina fisica.

A dimostrazione di quanto detto, OVHcloud presenta il caso dei VPS Minecraft. Il titolo creato dalla Mojang è infatti il videogame più venduto di tutti i tempi, vanta centinaia di milioni di giocatori in tutto il mondo, migliaia di mods per la customizzazione e tantissime estensioni. Si può giocare a Minecraft su server pubblici, ma se si desidera definire le proprie regole di gioco e costruire un mondo nuovo con i propri amici online, la soluzione più consigliabile è quella di un VPS completamente isolato con risorse dedicate e tariffe certe.

I VPS garantiscono infatti fluidità di gioco, un gameplay privo di lag e rallentamenti e un rendering grafico ottimale. Ciò anche grazie alla possibilità di attivare un VPS nel Data Center più vicino a sé e ai propri utenti, così come ad una visione dettagliata dell'utilizzo delle risorse che permette di intervenire ogni volta che si presenta la necessità di incrementare CPU, memoria RAM, spazio per lo storage e banda.

Specifiche tecniche dei Game VPS

Tutti i VPS di OVHcloud presentano un livello di SLA (Service Level Agreement) pari al 99.9%, assicurando un'elevata continuità di servizio. La quantità di risorse cambia invece in base al tipo di piano scelto al momento dell'ordine, si può quindi quindi decidere il numero di processori virtuali da associare al proprio VPS così come la quantità di memoria RAM, storage SSD NVMe e banda passante.





Chi decide di ospitare le partite del proprio videogame preferito su un VPS di OVHcloud può ad esempio partire da un piano "Value" che per un prezzo concorrenziale (5.33 euro al mese + IVA con vincolo di 12 mesi, prezzo che può scendere a soli 5 euro + iva se si sceglie l'opzione biennale), permette di accedere ad una configurazione dotata di 1 vCore, 2 GB di memoria RAM, 40 GB di spazio di archiviazione su SSD NVMe e banda passante 250 Mbps senza limitazioni. Con il crescere del traffico e degli utenti si potrebbe poi passare ad un piano "Essential" (poco più di 10 euro + IVA al mese scegliendo un piano di 24 mesi), con cui disporre del doppio di tutte le risorse, o ad una formula ancora più avanzata dal punto di vista delle performance. Ulteriori sconti sono inoltre disponibili optando per il pagamento anticipato dei propri piani:









Tutti i piani prevedono la protezione Anti-DDos contro potenziali attacchi informatici contro il server, un'API (Application Programming Interface) dedicata agli sviluppatori, l'accesso root al VPS e KVM (Kernel-based Virtual Machine) come infrastruttura di virtualizzazione.

Le opzioni di storage e backup per la generazione e la gestione delle copie di sicurezza dei file e dei dati prevedono il backup manuale, con cui creare e ripristinare gli Snapshot, il backup automatico e storage esterno aggiuntivo on demand.

Un gioco da ragazzi

Un server pubblico fornito dagli editori permette di giocare le proprie partite online ma non di personalizzare il gameplay, non è possibile definire le proprie regole e l'utilizzo di mods per la personalizzazione diventa limitato. Un server dedicato potrebbe essere però un'alternativa sovradimensionata, difficile da gestire e costosa. Un VPS per il gaming è invece la scelta più corretta per disporre di risorse dedicate, non condivise con altri utenti, garantire prestazioni elevate e tenere sempre sotto controllo le spese.

OVHcloud propone un' offerta VPS particolarmente differenziata, flessibile e scalabile con cui realizzare il server virtuale per il gaming più adatto al proprio progetto, al proprio videogame e alla propria community. Potrebbe sembrare un gioco da ragazzi. Ed effettivamente lo è.





Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.