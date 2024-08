Outlook: versioni Windows e Web ottengono dettatura migliorata

Microsoft ha annunciato alcuni miglioramenti per l'app Outlook per Windows e Outlook per il Web. L'ultima aggiunta ai client di posta elettronica di Microsoft ha rinnovato la funzionalità di dettatura, rendendola "ancora più potente e facile da usare". Per chi non lo sapesse, Outlook supporta l'input vocale basato sull'intelligenza artificiale con oltre 50 lingue supportate. Ciò consente di creare e-mail utilizzando la voce. Con l'ultimo aggiornamento, Outlook per Windows e Outlook per il Web hanno ricevuto la possibilità di mettere in pausa e riprendere la dettatura. Inoltre, è possibile modificare le impostazioni di dettatura e ottenere una rapida assistenza per la risoluzione di eventuali problemi.

Quando si utilizza la dettatura, si noterà un nuovo pannello con quattro pulsanti. Questi consentono di mettere in pausa la dettatura (è anche possibile utilizzare la scorciatoia Alt + `), accedere alle sue impostazioni, ottenere assistenza e chiudere il pannello. Per quanto riguarda la personalizzazione, è possibile selezionare la lingua parlata o cambiare microfono (se il computer ne ha due o più). Gli utenti possono anche monitorare il microfono e attivare o disattivare la punteggiatura automatica e il filtro per le parolacce.

Outlook: i problemi da risolvere con la funzionalità di dettatura

Vale la pena notare che ci sono alcuni problemi noti che Microsoft deve ancora risolvere. In primis, non tutti i comandi vocali attualmente disponibili in Outlook per Windows sono disponibili nel nuovo Outlook per Windows e Outlook sul Web. Inoltre, alcune lingue supportate sono considerate “lingue di anteprima” e potrebbero avere una precisione inferiore e/o un supporto di punteggiatura limitato. Inoltre, sono anche necessari un microfono funzionante (ovviamente) e una connessione Internet stabile, poiché il riconoscimento vocale basato sull'intelligenza artificiale non funziona offline. Per ottenere migliori risultati del riconoscimento vocale in Outlook, Microsoft consiglia di utilizzare un microfono esterno o un auricolare. La nuova funzionalità è già disponibile per tutti gli utenti che utilizzano le versioni del client di posta su PC e in versione Web.