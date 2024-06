Outlook per Windows includerà presto nuove funzionalità offline

A settembre 2023, sulla Microsoft 365 Roadmap è stata inserita una voce relativa a delle funzionalità offline per la nuova app Outlook per Windows. All’epoca, l’elenco della roadmap diceva che le funzionalità avrebbero iniziato a essere implementate nell’ottobre 2023. Tuttavia, fino ad oggi le funzionalità annunciate non sono ancora stare inserite. Finalmente, sembra che qualcosa si stia muovendo nel verso giusto. A quanto pare, le tanto attese funzionalità offline di Outlook dovrebbero infatti essere introdotte entro la fine di questo mese. Come riportato nel recente aggiornamento della Microsoft 365 Roadmap: “La posta, gli eventi del calendario e i contatti verranno archiviati sul tuo dispositivo, così potrai visualizzarli anche quando non sei connesso a Internet. Inoltre, puoi eseguire azioni chiave sulla tua posta, tra cui contrassegnare, spostare ed eliminare e comporre messaggi, per rimanere produttivo anche quando non sei connesso a Internet.”

Outlook per Windows: la nuova app si avvicina sempre più alla classica

L’azienda di Redmond non ha ancora spiegato perché l’introduzione delle funzionalità offline di Outlook sia stata rinviata per gran parte dell'anno. Da quando la nuova app Outlook per Windows è stata resa disponibile a livello generale nel 2023, molti utenti hanno aspettato che l'app raggiungesse, o si avvicinasse, alla parità di funzionalità con l'app classica di Outlook per Windows. Tuttavia, ciò è accaduto soltanto in parte. Ad oggi non è stato indicato un giorno esatto per il rilascio delle nuove funzionalità offline dell’app. Tuttavia, l’attesa non sembra essere ancora lunga.

Negli ultimi mesi, Microsoft ha aggiunto funzionalità alla nuova app Outlook come il supporto per le chat in una riunione di Microsoft Teams. A maggio, l'app ha aggiunto una funzione che mostra gli indirizzi completi del mittente per tutti i messaggi di posta elettronica inseriti nella cartella Posta indesiderata di Outlook. Si tratta di un nuovo modo per combattere lo spam ed evitare che gli utenti possano aprire e-mail dannose, pensando che siano attendibili.