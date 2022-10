Outlook: soluzione temporanea al bug che impedisce il login

Nel corso delle ultime ore, Microsoft ha fornito una soluzione temporanea a un fastidioso bug di Outlook che sta impedendo agli utenti di effettuare l'accesso e che sta causando non pochi problemi agli utenti che sfruttano il celeberrimo servizio di posta elettronica.

Outlook: soluzione temporanea ai problemi di login

Andando più nello specifico, la maggior parte degli utenti segnala di ricevere una serie di messaggi di errore durante il tentativo di accedere al proprio account su Outlook.com. Altri, invece, comunicano di non visualizzare alcun messaggio di errore, ma semplicemente ogni tentativo di login non va importo.

Al momento, la situazione è sotto esame da parte dei tecnici dell'azienda di Redmond, per cercare di capire da cosa possa dipendere esattamente la problematica e fornire una soluzione definitiva. Nel mentre, però, è possibile sfruttare un escamotage che consente di ovviare in maniera efficace: disattivare Support Diagnostic.

Microsoft suggerisce di fare ciò perché ritiene che il bug sia in qualche maniera correlato al modo in cui Outlook effettua l'autenticazione per la diagnostica in alcune circostanze.

Per disabilitare la funzione in questione occorre apportare una modifica al Registro di sistema, andando a impostare il valore DWORD "DisableSupportDiagnostics" su 1 che indica True, come segnalato in dettaglio da Microsoft stessa in un recente articolo sul suo sito.

Chi non se la sente di mettere mano al Registro di sistema o non reputa indispensabile procedere in tal modo nell'immediato, può valutare di attendere una risoluzione lato server da parte dell'azienda che si spera non tardi eccessivamente da arrivare.