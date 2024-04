Outlook per Android può essere usato per il login su Microsoft

Microsoft offre un nuovo modo per consentire agli utenti di accedere in modo sicuro ai propri servizi. L'azienda ha infatti annunciato che l'app Outlook per Android può essere utilizzata per verificare e accedere a Teams, OneDrive, Microsoft 365 e persino a Windows. Come rivelato in un post sul blog ufficiale di Microsoft: “con la verifica dell'accesso a Outlook, non è necessario ricordare o digitare alcuna password o utilizzare un codice SMS unico. Puoi semplicemente utilizzare l'app Outlook più un codice biometrico o un PIN per approvare un accesso sul tuo telefono. Questa funzionalità di verifica dell'accesso verrà abilitata automaticamente quando utilizzi la versione più recente dell'app Outlook”.

Outlook per Android: come funziona la verifica per gli account Microsoft

L'azienda afferma che la nuova funzionalità sarà disponibile per gli utenti la prossima volta che accederanno al proprio account Microsoft su qualsiasi dispositivo utilizzato. Questi riceveranno infatti un avviso che chiede loro se desiderano approvare l'accesso al proprio account tramite l'app Outlook per Android. Accettando, apparirà un codice numerico sull'app, che dovrebbe corrispondere quello presente sul dispositivo a cui stanno tentando di accedere. Se i numeri corrispondono, l'app Outlook dovrebbe consentire agli utenti di accedere all’autenticazione biometrica o utilizzare il proprio PIN per completare l’accesso.

Microsoft afferma che questo metodo di accesso e verifica dovrebbe essere più sicuro rispetto al semplice utilizzo di password o persino all'invio di notifiche SMS. Gli utenti che utilizzano già l’app Microsoft Authenticator sul proprio dispositivo Android per accedere ai servizi dell’azienda non devono preoccuparti. Tale app può continuare a essere utilizzata senza alcun problema e non verrà sostituita. Per quanto riguarda la versione iOS di Outlook, Microsoft afferma che un futuro aggiornamento includerà questa funzionalità di autenticazione. Al contrario di Outlook per Android, ad oggi non è stata ancora annunciata una data specifica per il rilascio di tale funzionalità. Gli utenti Outlook per iPhone dovranno quindi attendere ancora un po’ di tempo.