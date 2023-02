Outlook: Microsoft vuole limitare le reazioni alle email

Lo scorso anno, Microsoft ha implementato in Outlook la possibilità di reagire alle email, sia su computer che su device mobile. A quanto pare, però, il colosso di Redmond intende offrire ai suo utenti un maggiore controllo sulla funzionalità in questione, permettendo loro di decidere se consentire le reazioni ai messaggi di posta elettronica oppure no.

Outlook: limitazioni alle reazioni in arrivo

Andando più in dettaglio, dalla tabella di marcia di Microsoft 365 si apprende che l’azienda di Redmond intende permettere ai mittenti delle email di determinare se impedire ai destinatari di reagire alle email. Gli amministratori possono altresì determinare quali email sono idonee per ricevere reazioni e quali no.

La nuova funzione verrà resta disponibile su Android, iOS, Windows e macOS, oltre che per la versione Web del servizio. Potranno usufruirne in primo luogo gli iscritti al programma Microsoft 365 Insiders, mentre dovrebbe essere fruibile da parte di tutti a giugno.

Per chi non lo sapesse, le reazioni alle email consentono di apporre delle emoji di vario tipo, come il pollice verso l’alto, il cuore ecc. ai messaggi di posta elettronica con l’obiettivo di rendere le conversazioni meno disordinate, senza dover inviare ulteriori email per dire la propria.

Da tenere presente che, unitamente alla novità in questione, durante la stagione estiva dovrebbero venire implementate anche varie altre funzionalità, come quella che consente di impostare orari di lavoro flessibili in Outlook. Prima ancora, però, il prossimo mese verrà aggiunta una nuova funzione grazie alla quale poter aggiornare le schede profilo con i pronomi.