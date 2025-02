Ottimizza le prestazioni del PC con un clic grazie a CCleaner

Con il passare del tempo, quasi tutti i computer diventano più lenti. Le conseguenze possono essere diverse, quasi sempre però il rallentamento delle prestazioni dipende dalla mole industriale di file inutili, dalla cache di sistema e dai programmi - spesso e volentieri non necessari - che lavorano in background.

Di fronte ad una situazione simile si può reagire in due modi diversi: acquistare un nuovo computer oppure risolvere il problema alla radice, attraverso una seria ottimizzazione delle prestazioni del computer. La scelta più intelligente, come prevedibile, è la seconda: non solo infatti costa di meno, ma è anche in grado di risolvere il problema della lentezza del PC nel giro di pochi minuti.

In questo senso, uno dei migliori software da utilizzare è CCleaner, in grado di velocizzare qualsiasi computer lento senza la necessità né di comprare un nuovo PC né tantomeno di intervenire manualmente. In questi giorni CCleaner Professional è in offerta al prezzo scontato di 24,95 euro per un anno, grazie ad uno sconto del 38% rispetto al prezzo di listino.

Ottimizzare le prestazioni del PC con CCleaner

L'utilizzo del software CCleaner consente di eliminare sia i file temporanei che la cache con un solo clic. Ciò porta alla rimozione di file inutili che occupano soltanto spazio e rallentano le prestazioni del computer.

Un'altra funzionalità inclusa nel servizio è la disinstallazione dei programmi inutilizzati, grazie alla quale è possibile liberare memoria e risorse di sistema utili. Quante volte, infatti, capita di installare un programma giusto per una prova, per poi dimenticarsi di disinstallarlo dalla memoria del computer? Inoltre, la procedura di disinstallazione avviene in modo automatico, venendo così incontro a quante persone incontrano più di una difficoltà nel liberarsi di un software.

Sempre tramite CCleaner è possibile ripulire il registro di sistema, con la rimozione delle voci ormai obsolete che potrebbero portare ad errori indesiderati. Di solito la pulizia del registro di Windows richiede l'intervento di un professionista, mentre con CCleaner è sufficiente un clic.

