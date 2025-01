Ottieni una connessione sempre performante con il Wi-Fi Optimizer di Vodafone

L’esperienza comune è quella di sottoscrivere un abbonamento per avere internet a casa alla massima velocità e ritrovarsi poi a navigare con prestazioni inferiori rispetto alle aspettative. Le ragioni possono essere tante e molto diverse tra loro, ma ciò che conta è trovare una soluzione che consenta, proprio tenendo conto di tutte le variabili su cui si può intervenire, di ottimizzare la connessione così da avere sempre una rete veloce, stabile e performante. È quello che prevede Vodafone nella sua nuova offerta Internet Unlimited. Attivala subito online a 25,90€ al mese.

I vantaggi della rete Vodafone e del Modem con il Wi-Fi Optimizer

Internet Unlimited di Vodafone è l’offerta per avere internet senza limiti a casa sfruttando tutte le tecnologie disponibili: fibra FTTH, misto Fibra/Rame FTTC, ADSL e FWA. L’offerta prevede la connessione alla massima velocità possibile con un abbonamento di 25,90€ al mese nel quale è compresa anche una SIM dati da 5 GB al mese per navigare in qualsiasi momento senza interruzioni. Inoltre l’attivazione dell’offerta è scontata (a 19,95€ invece che 39,90€) ed estremamente semplice richiedendo il solo documento d’identità e il codice fiscale (e il codice di migrazione se si volesse mantenere il numero di telefono).

L’aspetto caratteristico e molto importante dell’offerta Internet Unlimited è dato dalle prestazioni del modem Vodafone. Il modem, infatti, integra un sistema intelligente grazie al quale tutti i dispositivi collegati alla rete ottengono la connessione migliore sia in termini di velocità che di stabilità.

In questo modo sia guardare film, serie TV ed eventi live in streaming che lavorare in smart working o giocare alla console è sempre un’esperienza coinvolgente, fluida e priva di interruzioni. Con il Wi-Fi Optimizer integrato nel modem Vodafone è quindi possibile navigare da PC, smart TV, console o smartphone in ogni angolo della casa senza più problemi.

