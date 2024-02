Ottieni fino all'8% di Cryptoback con la carta Wirex

Wirex è una fintech britannica che negli ultimi anni ha riscosso grande successo tra gli utenti che guardano con interesse al mondo delle criptovalute. Questo grazie alla carta di debito Wirex, che si pone come soluzione definitiva per spendere criptomonete e stablecoin in modo sicuro. Un altro elemento alla base del suo successo è la ricompensa fino all'8% di Cryptoback per ogni acquisto effettuato.

La richiesta della carta Wirex è gratuita e avviene tramite questa pagina del sito ufficiale. Volendo, è possibile mantenere la carta gratis sottoscrivendo il piano Standard, che offre fino all'1% di Cryptoback. Per ottenere invece la percentuale massima dell'8%, occorre attivare il piano Elite disponibile a 29,99 dollari al mese.

La carta Wirex per spendere criptovalute e stablecoin

I possessori di criptovalute beneficiano di diversi vantaggi con la carta Wirex. Anzitutto, hanno l'opportunità di guadagnare fino all'8% di Cryptoback su tutti gli acquisti effettuati con la carta. La ricompensa in criptovalute sarà resa disponibile immediatamente nell'account personale di Wirex.

Un altro vantaggio è costituito dai prelievi gratuiti in tutti gli ATM del mondo fino a 200 dollari. A questo proposito, non vi sono commissioni extra da sostenere, indipendentemente dalla nazione in cui ci si trovi.

Sul fronte della sicurezza, invece, Wirex adotta l'identificazione a due fattori, il blocco istantaneo della carta e le notifiche immediate in-app per monitorare i pagamenti effettuati. Infine, segnaliamo che gli utenti possono scegliere tra carte virtuali, ideali per gli acquisti online, e le carte fisiche, perfette invece per le spese in negozio o i prelievi.

Iscriviti a Wirex gratis tramite la pagina dedicata del sito ufficiale e scegli il piano che più si adatta alle tue esigenze.

