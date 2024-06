Ottieni Apple TV+ gratis per 3 mesi con questo trucco

Per ottenere Apple TV+ gratis per 3 mesi è sufficiente l'acquisto di un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV. La piattaforma streaming della casa di Cupertino offre nuovi film e serie tv ogni mese, distinguendosi dagli altri servizi per la qualità delle sue produzioni.

Ogni abbonamento Apple TV+ include la riproduzione dei contenuti in 4K HDR e il supporto all'audio Dolby Atmos. In più è possibile scaricare il titolo di proprio interesse e guardarlo offline, oltre che estendere l'accesso a un massimo di sei familiari (anche nel corso della prova gratuita). Per riscattare l'offerta collegati a questa pagina.

Come ottenere Apple TV+ gratis per 3 mesi

Per riscattare i 3 mesi gratuiti di Apple TV+ occorre accendere il nuovo dispositivo Apple ed effettuare l'accesso con il proprio ID Apple, dopodiché aprire l'App Store e selezionare l'app Apple TV, assicurandosi che sia installata la versione più recente di iOS, iPadOS, macOS o tvOS. Una volta aperta l'applicazione Apple TV, dopo pochi secondi dovrebbe comparire un banner con l'offerta della prova gratuita. A questo punto è sufficiente selezionare il pulsante Ricevi 3 mesi gratis per avviare il periodo di prova della durata di 90 giorni.

Apple TV+ è disponibile su un ampio numero di dispositivi: Apple TV, iPhone, iPad, Mac, Samsung Smart TV, LG Smart TV, TV Sony, Fire TV, Android TV, Google TV, PlayStation e Xbox. Per approfittare dell'offerta Apple offre fino a un massimo di 90 giorni dopo la prima configurazione del dispositivo.

È possibile riscattare la propria offerta collegandosi a questa pagina della piattaforma Apple TV+, effettuando l'accesso con le credenziali del proprio ID Apple. Al termine della prova gratuita, il servizio si rinnoverà a 9,99 euro al mese (a meno che non si effettui la disdetta prima del rinnovo).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.