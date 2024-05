Ottieni 6 mesi di Apple Music gratis con questo "trucco"

Apple Music è il servizio musicale in streaming della casa di Cupertino con più di 100 milioni di brani senza pubblicità e oltre 30.000 playlist. Se è la prima volta che scegli di usare la piattaforma, hai diritto a una prova gratuita di 1 mese. Lo sapevi però che potresti estendere il periodo di prova fino a 6 mesi?

Per ottenere 6 mesi gratis di Apple Music è sufficiente acquistare un nuovo dispositivo Apple idoneo e collegarsi a questa pagina del servizio musicale. Di seguito elencheremo i device che danno diritto all'estensione della prova gratuita.

I dispositivi idonei per ottenere 6 mesi gratis di Apple Music

Se hai acquistato un iPhone, gli AirPods, lo smart speaker HomePod o un prodotto Beats, hai diritto a usufruire dell'offerta di 6 mesi gratis. Nel dettaglio, ecco tutti i modelli idonei:

iPhone (tutti)

HomePod : HomePod, HomePod Mini

: HomePod, HomePod Mini Beats : Beats Studio Pro, Beats Studio Buds +, Beats Fit Pro. Beats Solo Pro. Powerbeats Pro. Powerbeats, Beats Studio Buds

: Beats Studio Pro, Beats Studio Buds +, Beats Fit Pro. Beats Solo Pro. Powerbeats Pro. Powerbeats, Beats Studio Buds AirPods : seconda e terza generazione

: seconda e terza generazione AirPods Pro

AirPods Max

La procedura di attivazione è molto semplice. Se ad esempio hai acquistato un dispositivo audio tra quelli elencati qui sopra, connettilo al tuo iPhone o in alternativa all'iPad, dopodiché apri l'app Apple Music, accedi con il tuo ID Apple e attendi pochi istanti fino a quando non compare l'offerta. Per attivarla non devi far altro che toccare sul pulsante Ottieni 6 mesi gratis.

Oltre a un eccezionale catalogo, Apple Music offre qualcosa di più agli appassionati di musica. Un esempio su tutti l'ascolto offline su qualunque dispositivo, in modo da ascoltare le loro canzoni preferite ovunque, anche lontano da casa senza una connessione Internet attiva.

Vai su questa pagina di Apple Music per riscattare l'offerta fino a 6 mesi del servizio musicale in streaming, o in alternativa la prova gratuita di un mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.