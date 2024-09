Ottieni 3 mesi gratis di Apple Arcade con uno di questi dispositivi idonei

L'ultima promozione in corso consente di ricevere tre mesi gratis di Apple Arcade acquistando un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV. Nel corso del periodo di prova, possono inoltre accedere fino a sei membri della stessa famiglia. Per quanto riguarda invece le tempistiche, si hanno 93 giorni di tempo per attivare l'iscrizione ad Apple Arcade dopo aver portato a termine la configurazione del proprio dispositivo.

Apple Arcade è la piattaforma streaming di videogiochi sviluppata dall'azienda di Cupertino con oltre 200 giochi senza pubblicità o acquisti in-app. Tra le altre cose, il catalogo è in continuo aggiornamento, con nuovi giochi rilasciati ogni mese.

Come ottenere 3 mesi gratis di Apple Arcade

Per riscattare i tre mesi gratuiti di Apple Arcade occorre prima di tutto completare la prima configurazione del nuovo dispositivo (uno a scelta tra iPhone, iPad, Mac o Apple TV). Al termine, occorre effettuare l'accesso con il proprio ID Apple, quindi aprire l'App Store ed entrare in Apple Arcade (app predefinita). Una volta entrati, l'offerta dovrebbe comparire in automatico. Dopodiché, è sufficiente premere su "Riscatta 3 mesi gratis" per attivare il periodo di prova gratuita.

Qualora il messaggio dell'offerta non dovesse comparire, assicurati che il dispositivo che hai acquistato sia aggiornato all'ultima versione del sistema operativo (iOS, iPadOS, tvOS o macOS, a seconda del device in uso). A questo proposito, ti confermiamo che è possibile giocare con la piattaforma Apple Arcade con i seguenti dispositivi: iPhone, iPad, Mac e Apple TV.

Puoi riscattare la tua offerta di 3 mesi gratis tramite questa pagina del sito ufficiale Apple Arcade. Ricorda che hai 93 giorni di tempo una volta completata la configurazione del nuovo dispositivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.