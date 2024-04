Ottieni 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate gratis con l'attivazione di Aruba Fibra

Sei un appassionato di videogames e ami giocare online con i tuoi amici? Allora non puoi perdere questa incredibile offerta: attiva Aruba Fibra e ottieni 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate completamente gratis!

Ma cosa ti offre Aruba? La vera fibra FTTH "Fiber To The Home", con velocità in download fino a 2,5 Gbps e in upload fino a 1 Gbps. Dimenticati per sempre lag, buffering e interruzioni: con Aruba Fibra potrai navigare in internet, guardare film e serie TV in streaming e giocare online senza limiti.

3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate per te con Aruba Fibra

Attivando una delle offerte di Aruba Fibra entro il 29 aprile 2024, avrai accesso a un catalogo di oltre 400 giochi Xbox sempre aggiornato, con titoli per tutti i gusti: avventura, azione, sport, RPG e molto altro ancora. Potrai giocare da solo o con i tuoi amici, su console Xbox o PC.

Attivare Aruba Fibra è semplice e veloce:

Visita il sito web di Aruba Fibra e scegli l'offerta più adatta alle tue esigenze.

e scegli l'offerta più adatta alle tue esigenze. Inserisci i tuoi dati e completa la procedura di attivazione online.

e completa la procedura di attivazione online. Attendi il tecnico che installerà la fibra ottica a casa tua.

che installerà la fibra ottica a casa tua. Inizia a giocare! Riceverai un codice per attivare 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate direttamente nella tua email.

Non perdere questa occasione unica! Attiva subito Aruba Fibra e scopri un mondo di divertimento senza limiti con Xbox Game Pass Ultimate.

