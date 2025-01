Organizza e proteggi i tuoi file con il cloud storage di pCloud

In un servizio di cloud storage si cerca solitamente la quantità di spazio sufficiente per il proprio archivio digitale e il costo mensile dell’abbonamento il più basso possibile. Eppure il cloud storage non è solo questo e pCloud con le sue funzionalità legate all’organizzazione e alla protezione dei file ne è un’interessante dimostrazione. Scegli il piano più adatto alle tue esigenze.

Le funzionalità di pCloud per la sicurezza e la gestione dei file

Tutti i piani pCloud includono, tra le altre, funzionalità specifiche per la sicurezza e la gestione dei file. Sul fronte della sicurezza, tutti i file vengono protetti con crittografia 256-bit AES, e per ciascuno di essi vengono effettuate cinque copie salvate su server differenti. È inoltre prevista la protezione TLS/SSL e, come servizio aggiuntivo, la possibilità di accedere a un processo di crittografia lato client con pCloud Encryption (gratis per 14 giorni).

Molto efficaci anche le funzionalità per la gestione dei file. Con pCloud, infatti, si ha la possibilità di recuperare precedenti versioni del proprio account tornando indietro fino a 30 giorni, potendo così ripristinare file cancellati e risolvere ogni inconveniente. Inoltre, con pCloud, è possibile aggiungere un file al proprio archivio senza scaricarlo, ma semplicemente utilizzando il link web di riferimento.

Con il cloud storage di pCloud il proprio archivio digitale è quindi al sicuro e sempre comodamente accessibile anche grazie alla sincronizzazione automatica da tutti i dispositivi collegati e la possibilità di impostare backup automatici dai propri account Dropbox, Google Drive, Google Foto, OneDrive e Facebook.

Per usufruire di tutti questi vantaggi e funzionalità è sufficiente acquistare uno dei piani individuali con abbonamento annuale (Premium 500 GB o Premium Plus 2 TB) o con accesso a vita (Premium 500 GB, Premium Plus 2 TB, Ultra 10 TB). Su ogni piano c’è la formula di garanzia soddisfatti o rimborsati cui ricorrere entro 14 giorni.

