Oracle: update macOS 14.4 interrompe Java sulle CPU Apple

Oracle ha avvertito i clienti Apple di non installare subito l'ultimo aggiornamento macOS 14.4 Sonoma perché interrompe Java sulle CPU Apple in silicio. Questo problema causa frequentemente e in modo intermittente l'interruzione del processo Java (senza preavviso) sui Mac con processori M1, M2 e M3. Il bug interessa tutte le versioni Java, da Java 8 alle ultime build ad accesso anticipato di JDK 22, e al momento non sono disponibili soluzioni alternative. Come dichiarato da Aurelio Garcia Ribeyro, Senior Director of Product Management di Oracle: “non è disponibile alcuna soluzione alternativa e poiché non esiste un modo semplice per ripristinare un aggiornamento macOS, gli utenti interessati potrebbero non essere in grado di tornare a una configurazione stabile a meno che non dispongano di un backup completo dei loro sistemi prima dell'aggiornamento del sistema operativo”.

Oracle: i problemi oltre all’arresto anomalo di Java

Il problema è causato dal modo in cui macOS risponde quando un processo Java tenta di accedere alla memoria nelle aree di memoria protette. Nelle versioni precedenti di macOS, il sistema operativo inviava un segnale SIGBUS o SIGSEGV al processo e gli lasciava decidere come continuare. Tuttavia, in macOS 14.4, il sistema operativo ora risponde con un segnale SIGKILL che termina il processo che tenta di accedere alla memoria protetta. Secondo Garcia-Ribeyro, poiché la Java Virtual Machine utilizza la generazione di codice dinamico e accede alla memoria in aree di memoria protette per garantire correttezza e prestazioni, il suo processo verrà interrotto dopo la distribuzione dell'aggiornamento macOS 14.4. Oracle ha quindi già avvisato i clienti Apple e i loro partner OpenJDK e consiglia di ritardare l'aggiornamento finché il problema non verrà risolto.

Secondo quanto riportato da MacRumors, oltre all’arresto anomalo di Java, alcuni utenti Mac hanno riscontrato anche altri problemi. Questi riguardano: i driver della stampante, soprattutto per le stampanti HP, che potrebbero essere rimossi o danneggiati. Inoltre, coloro che utilizzano "Ottimizza archiviazione Mac" potrebbero perdere tutte le versioni di file precedentemente salvate se vengono rimosse dalla memoria locale di iCloud Drive. Alcuni utenti hanno anche segnalato problemi di connettività con hub USB e monitor con porte USB. Infine, i Mac Apple Silicon con macOS 14.4 potrebbero presentare problemi di compatibilità con i prodotti PACE, incluso iLok License Manager.