WhatsApp per Mac: Meta rilascia app nativa per OS Apple

Ottime notizie per gli utenti WhatsApp che utilizzano l’app su macOS. Nelle scorse ore, infatti, Meta ha rilasciato una nuova versione di WhatsApp per Mac, che promette di cambiare il modo di utilizzare l’app su desktop. Si tratta infatti di un’applicazione nativa per il sistema operativo Apple, arrivata a distanza di sei mesi dal rilascio della stessa versione per Windows. A differenza della precedete app (più che altro un “upgrade” di WhatsApp Web), la nuova app introduce alcune novità che faranno felici gli utenti macOS.

WhatsApp per Mac: cosa cambia con la nuova app desktop

La società di Menlo Park è sempre a lavoro per offrire ai propri utenti una migliore esperienza a nuove funzionalità. Come già visto per la versione Windows, con la nuova WhatsApp per Mac è possibile effettuare videochiamate di gruppo con un massimo di 8 utenti e chiamate di gruppo con un massimo di 32 utenti in contemporanea. Inoltre, la nuova app permette di visualizzare la cronologia delle chiamate e partecipare ad una chiamata di gruppo dopo che questa è già iniziata. Infine, si potranno anche ricevere notifiche delle chiamate in arrivo, anche se l’app non è attiva. Naturalmente, oltre ai file multimediali e alle chat, anche le chiamate e le videochiamate sono protette dalla crittografia end-to-end, proprio come avviene su mobile.

Un’altra grande novità riguarda poi contenuti multimediali. La nuova app offre infatti la possibilità di trascinare foto, video, audio e documenti in una chat, ma anche di visualizzare la cronologia dei file inviati. Dulcis in fundo, la nuova WhatsApp per Mac è più veloce della precedente, con un’interfaccia familiare agli utenti macOS.

Come annunciato da Meta in un comunicato ufficiale, l’app è già scaricabile dal portale WhatsApp (anche in Italia) e presto sarà disponibile anche sull’App Store di Apple.