Python 3.12: arriva la versione stabile con migliorie e novità

È stata rilasciata oggi, 2 ottobre 2023, l’ultima versione stabile di Python 3.12, che prevede diverse modifiche e migliorie, soprattutto pe quanto riguarda le prestazioni. Con la nuova versione è stato introdotto il comprehension inlining, che in alcuni benchmark è in grado di accelerare di due volte l’esecuzione della comprensione. Anche le performance di asyncio sono migliorate, con un aumento della velocità del 75%. Questa nuova release introduce anche gli oggetti immortali e i sub-interpreti, modifiche alle stringhe F, alle annotazioni sui tipi, la rimozione di alcuni moduli e miglioramenti in type implementation. Un’altra novità riguarda il miglioramento dei messaggi di errore. Python 3.12 offre messaggi di errore più intelligenti e fornisce consigli per risolvere gli errori più comuni. I moduli della libreria standard vengono ora suggeriti come parte dei messaggi di errore e ciò consente agli sviluppatori di individuare e risolvere i problemi più facilmente.

Python 3.12: oggetti immortali e sub-interpreti

Come accennato, il nuovo Python 3.12 introduce per la prima volta il concetto degli oggetti immortali. Si tratta di oggetti necessari al sistema, con un conteggio di riferimenti costante. Il loro scopo è quello di migliorare l’efficienza e le prestazioni dei programmi Python. Anche i sub-interpreti sono una nuova aggiunta della nuova release. Ognuno di questi ha un proprio Global Interpreter Lock attivo su Python per utilizzare al meglio i core della CPU. Questa funzionalità può migliorare le prestazioni dei programmi, soprattutto quelli progettati per sfruttare i processori multi-core.

Dall’altro lato, il nuovo aggiornamento ha apportato anche modifiche per quanto riguarda le stringhe F. Queste sono diventate molto più semplici e permettono l’utilizzo di doppie virgolette. Le altre modifiche riguardano le annotazioni sui tipi, con l’introduzione della parola chiave override e una nuova sintassi per parametri di tipo o classi e funzioni generiche. Inoltre, il modulo pathlib ha ora il metodo walk, che consente di esplorare gli alberi della directory. Grazie a ciò, gli sviluppatori possono lavorare in modo più semplice con i file system nei loro programmi. Tuttavia, questa nuova versione ha visto anche la rimozione di diversi moduli, tra cui async ads e asyncore, sostituiti ora da async IO. Per conoscere tutte le novità di Python 3.12, è possibile consultare il changelog ufficiale, pubblicato sul sito Python.org.