OPPO Reno12 Pro 5G: batteria che dura 2 giorni e camera professionale

Se vuoi acquistare uno smartphone con caratteristiche da top di gamma pagandolo però come un medio gamma allora non perderti questa promozione speciale. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello OPPO Reno12 Pro 5G a soli 369,99 euro, invece che 479 euro, inserendo il codice promozionale PSPRNOV24 al momento del pagamento.

Il prezzo di listino su eBay non viene segnalato ma lo puoi vedere tranquillamente sullo store ufficiale di OPPO ed è quello che ti ho scritto sopra. Per cui solo oggi potrai avvalerti di uno sconto bello grosso che ti permette di risparmiare 109 euro sul totale. E volendo puoi averlo in comode rate da 128,33 euro al mese per 3 mesi senza interessi con Klarna.

OPPO Reno12 Pro 5G in super sconto su eBay

Di smartphone medio gamma in circolazione ce ne sono tanti, forse anche troppi per scegliere quello migliore. Ecco perché ti segnalo questa promozione per avere OPPO Reno12 Pro 5G, che sì è un medio gamma, ma presenta delle ottime prestazioni che garantiscono qualcosa in più. Possiede un bellissimo display OLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz ed è resistente all'acqua e alla polvere certificato IP65.

Monta potente processore MediaTek Dimensity 7300 supportato dalla bellezza di 12 GB di RAM che spingono sull'acceleratore e da una memoria interna di 512 GB. Possiede una straordinaria fotocamera principale con sensore LYT600 da 50 MP, con ultra-grandangolare da 8 MP e fotocamera frontale da 50 MP. Gode di una batteria spaventosamente grande da 5000 mAh con ricarica turbo da 80W.

Con questa promozione puoi portarti a casa uno smartphone eccezionale a un prezzo decisamente vantaggioso. Dunque non aspettare che sia tardi, vai immediatamente su eBay e acquista il tuo OPPO Reno12 Pro 5G a soli 369,99 euro, invece che 479 euro, inserendo il codice promozionale PSPRNOV24 al momento del pagamento. Lo riceverai a casa tua in appena tre giorni senza pagare la spedizione.

