OPPO Reno12 Pro 5G da 512GB scontato di 217€ è un vero affare

Oggi ho deciso di segnalarti una promozione che trovi solo su eBay e che ti permette di avere uno smartphone dalle ottime prestazioni a un prezzo molto più basso. Dunque prima che sia tardi metti nel tuo carrello OPPO Reno12 Pro 5G da 512 GB a soli 382,99 euro, invece che 599,99 euro.

Il prezzo di listino non viene segnalato ma è quello che vedi sopra e lo puoi visualizzare anche nel sito ufficiale di OPPO. Dunque in questo momento hai la possibilità di risparmiare la bellezza di 217 euro sul totale. Ti porti a casa uno smartphone dalle prestazioni straordinarie, con un'ottima batteria e una straordinaria fotocamera.

OPPO Reno12 Pro 5G a un prezzo super vantaggioso

Non sempre si riesce a trovare uno smartphone come OPPO Reno12 Pro 5G a un prezzo del genere. Ecco perché è sicuramente uno dei migliori acquisti di oggi. Si presenta con un display AMOLED da 6,7 pollici FHD+, una luminosità massima del 1200 nits e una frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Il tutto per un peso di circa 180 grammi e uno spessore di circa 7,45 mm.

Monta il potente processore MediaTek Dimensity 7300 Energy supportato dalla bellezza di 12 GB di RAM e una memoria interna da 512 GB, non espandibile. Possiede una straordinaria fotocamera con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e teleobiettivo da 50 MP. Ed è dotato di una mega batteria da 5000 mAh con ricarica super veloce e le tecnologie WiFi 6 e Bluetooth 5.4 per connessioni velocissime e senza latenza.

Siamo assolutamente di fronte a uno smartphone dalle prestazioni strabilianti che oggi ti porti a casa a molto meno del suo prezzo. Dunque non perdere tempo, vai subito su eBay prima che l'offerta scada e acquista il tuo OPPO Reno12 Pro 5G da 512 GB a soli 382,99 euro, invece che 599,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.