OPPO Reno12 FS 5G (12/512GB) in 5 rate da 60€ senza interessi

Goditi questa promozione speciale per acquistare uno smartphone dalle prestazioni eccellenti anche in comode rate senza interessi. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello OPPO Reno12 FS 5G a soli 299,99 euro, invece che 399,99 euro. E come ti dicevo puoi acquistarlo subito e pagare in comode rate da 60 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Siamo dunque di fronte uno sconto del 25% che taglia il prezzo e ti permette di risparmiare la bellezza di 100 euro sul totale. Con questo fantastico medio gamma potrai scattare foto spettacolari, goderti una batteria che dura praticamente tutto il giorno e avvalerti di una memoria interna che non si esaurisce mai.

OPPO Reno12 FS 5G a un prezzo da favola

È chiaro che OPPO Reno12 FS 5G a questa cifra è da prendere al volo, senza pensarci nemmeno un secondo di più. Oltre al prezzo vantaggioso siamo di fronte a uno smartphone dalle prestazioni pazzesche. Si presenta innanzitutto con un bellissimo display AMOLED FHD+ da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento velocissima fino a 120 Hz per regalare immagini bellissime.

Gode di una super batteria da 5000 mAh che dura tutto il giorno e ha una ricarica rapida da 45 W. Monta il potente processore MediaTek Dimensity 6300 dotato di ben 12 GB di RAM e di una memoria interna spaventosa da 512 GB. E se sei un amante della fotografia allora sarei felice della tripla fotocamera con intelligenza artificiale da 50 MP e fotocamera posteriore per i selfie da 32 MP.

Ci sarebbero diverse altre cose da dire ma il tempo scorre e le unità disponibili a questo prezzo potrebbero sparire da un momento all'altro. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo OPPO Reno12 FS 5G a soli 299,99 euro, invece che 399,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.