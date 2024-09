OPPO Reno11 F 5G (8/256GB) con display AMOLED e tripla fotocamera

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione per avere uno smartphone medio gamma dalle prestazioni vicine a un top di gamma con un prezzo decisamente vantaggioso. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello OPPO Reno11 F 5G a soli 343,87 euro, invece che 392,85 euro.

Il prezzo di listino non viene segnalato ma è proprio quello che vedi sopra e dunque in questo momento puoi risparmiare oltre 48 euro sul totale. Soprattutto metti le mani su uno smartphone dalle prestazioni eccezionali, con un display avanzato, una fotocamera per scatti professionali e doppia Sim. Si tratta di un minimo storico quindi devi essere veloce o rischi di perderti l'occasione.

OPPO Reno11 F 5G da 256 GB ora è un affare

Non c'è che dire, a questo prezzo OPPO Reno11 F 5G è davvero uno dei migliori smartphone che puoi acquistare. Si presenta con un bellissimo display AMOLED da 6,7 pollici e una frequenza di aggiornamento velocissima fino a 120 Hz. Possiede il lettore di impronte digitali sotto lo schermo e il riconoscimento facciale. Inoltre ha una resistenza all'acqua certificata IP65.

Monta il potente processore MediaTek Dimensity 7050 con scheda grafica Mali-G68 MC4, 8 GB di RAM e una memoria interna da 256 GB che potrei espandere con una microSD. Il sistema operativo si basa su Android 14 ed è molto fluido. È dotato di una tripla fotocamera spettacolare con sensore principale da 64 MP per immortalare i tuoi momenti più belli e renderli magici. La batteria da 5000 mAh dura a lungo e si ricarica in fretta grazie alla potenza da 67W.

Questo è sicuramente uno smartphone di tutto rispetto e oggi lo potrai avere a un prezzo decisamente inferiore. Quindi sii rapido, vai all'istante su Amazon e acquista il tuo OPPO Reno11 F 5G a soli 343,87 euro, invece che 392,85 euro. Ti stai chiedendo quanto costa la spedizione? Assolutamente niente se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

