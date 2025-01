OPPO Reno 12 Pro 5G (12/512GB) a un prezzo sensazionale su eBay

Di smartphone in circolazione ce ne sono davvero tantissimi e non è sempre facile scegliere quello più adatto alle tue esigenze. Ecco perché ho deciso di segnalarti questa fantastica promozione che trovi solo su eBay. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello OPPO Reno 12 Pro 5G a soli 392,90 euro, invece che 469,99 euro.

Anche se non viene segnalato il prezzo di partenza lo puoi vedere tranquillamente sul sito ufficiale di OPPO ed è esattamente quello che vedi sopra. Dunque su questo prezzo hai la possibilità di risparmiare oltre 77 euro. Ma non è finita qui. Se preferisci puoi pagare in comode rate da 130,97 euro a interessi zero con Klarna.

OPPO Reno 12 Pro 5G: un best buy a questo prezzo

Non c'è che dire, OPPO Reno 12 Pro 5G è uno smartphone straordinario e a questa cifra diventa davvero uno dei migliori acquisti nella categoria. Si presenta con un bellissimo display AMOLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120 Hz e luminosità che arriva a 2100 nits. Ha un peso di soli 180 g e uno spessore di 7,40 mm risultando così maneggevole.

Il potente processore MediaTek Dimensity 7300 Energy viene supportato dalla bellezza di 12 GB di RAM e da una memoria interna di 512 GB. Possiede la connessione Bluetooth 5.4, la tecnologia 5G, la certificazione di resistenza all'acqua e alla polvere IP65 e una super batteria da 5000 mAh con una ricarica rapidissima da 80 W. E poi gode di uno scomparto fotografico straordinario con una tripla fotocamera posteriore da 50 MP e una fotocamera frontale sempre da 50 MP.

Siamo di fronte a un super smartphone che oggi ti porti a casa a un prezzo decisamente vantaggioso. Quindi non aspettare che l'offerta scada. Vai immediatamente su eBay e acquista il tuo OPPO Reno 12 Pro 5G a soli 392,90 euro, invece che 469,99 euro. Completa l'ordine adesso e lo riceverai a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.

