OPPO Enco X3i: cancellazione del rumore IA, IP55 e autonomia di 44h

Di cuffiette Bluetooth ce ne sono davvero tantissime in commercio ed ecco perché abbiamo deciso di segnalarti questa ottima promozione che trovi solo su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello OPPO Enco X3i a soli 89,99 euro, invece che 129,99 euro.

Con lo sconto del 31% avrai un risparmio notevole e soprattutto delle cuffiette Bluetooth eccezionali. Inoltre se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 18 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui. Non perdere una delle migliori occasioni del momento.

OPPO Enco X3i a un prezzo da favola

Per ciò che puoi avere un prezzo del genere è davvero imbattibile. Le cuffiette Bluetooth OPPO Enco X3i godono di un doppio driver dinamico da 10,4 mm per un suono fedele all'originale con bassi profondi e coinvolgenti. Grazie alla cancellazione del rumore con doppio microfono e intelligenza artificiale potrai fare chiamate perfette in qualsiasi ambiente e ascoltare la tua musica preferita in ogni posto.

Godono di un design elegante e super compatto. Hanno morbidi inserti in silicone che garantiscono il massimo del comfort anche dopo ore e ore che le indossi. La tecnologia Bluetooth 5.3 offre una connessione a bassissima latenza e le puoi abbinare fino a due dispositivi contemporaneamente. La certificazione IP55 di resistenza all'acqua e alla polvere ti permette di usarle anche mentre fai sport. E non dimentichiamo la super batteria che garantisce fino a 7 ore di riproduzione con una singola ricarica e 44 ore di riproduzione totali.

Affrettati perché una promozione del genere è sicuramente destinata a durare poco. Quindi prima che sia tardi e sparisca vai su Amazon e acquista le tue OPPO Enco X3i a soli 89,99 euro, invece che 129,99 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.