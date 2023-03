OPPO Enco Buds2, crollo INSPIEGABILE del 60%: a 19€ non puoi perderli

Tra i gadget hi-tech più gettonati del momento non possono mancare gli auricolari true wireless, che permettono di ascoltare musica e fare chiamate, dal mare alla montagna, come gli ottimi OPPO Enco Buds2 con cancellazione del rumore avanzata, he racchiudono tante funzionalità perfette per le esigenze di ogni tipo di turista e viaggiatore. Se cerchi la migliore qualità del suono in un paio di auricolari Bluetooth, quindi le OPPO Enco Buds2 fanno proprio al caso tuo, un prodotto top ma al contempo accessibile, oggi disponibile a soli 19 euro su Amazon, ovverosia con 30,00€ (60%) di sconto.

Auricolari wireless OPPO Enco Buds2 super offerta

Questi auricolari sono sicuramente il top in questo momento. Eleganti, belli, comodi, sono progettati ergonomicamente per adattarsi perfettamente al tuo orecchio e regolarsi in modo ottimale ogni volta che li indossi. In questo modo puoi goderti ad esempio gli alti più vibranti e i bassi più profondi, con un driver dinamico da 8 mm disegnato per incanalare gli ultimissimi formati AAC e farvi sentire la tua musica al meglio.

Perfetti anche per l'attività sportiva, ogni auricolare è dotato di un proprio motore di potenza che migliora i bassi per una maggiore vibrazione del diaframma, anche se puoi personalizzare l'audio in base alle tue preferenze scegliendo fra diverse pre-impostazioni per abbinare la qualità sonora al genere di musica che stai ascoltando. Puoi anche creare e salvare impostazioni predefinite con la funzione di equalizzazione personalizzata.

Gli Enco Buds sono dotati della Modalità Game con bassissima latenza 80ms per una sincronizzazione audio-video completa che vi trasporterà all'interno del gioco. Con batteria a lunga durata e design compatto e resistente all'acqua, potrai portarli ovunque. Sono belle, funzionano alla grande e sono super semplici da usare: basta un tocco per l'associazione rapida con dispositivi iOS e Android. Scegli il tuo colore preferito tra bianco, nero, verde e arancione, e segui questo link per prenderli a 19€ invece che a 49€, con le spese di spedizione veloci e gratuite garantite da Amazon Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.