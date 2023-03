Kali Linux 2023.1: arrivato XFCE 4.18 e Linux 6.1 LTS

Il team di sviluppatori della distribuzione Kali Linux ha reso noto alla propria community di utenti ed appassionati la disponibilità di una nuova major release. Kali Linux 2023.1 integra una serie di novità davvero interessanti che faranno sicuramente piacere al vasto bacino di utenti di questo sistema operativo dedicato all'ethical hacking ed al penetration testing. In questa edizione è possibile reperire Linux 6.1 LTS (Long Term Support), ovvero una delle ultime edizioni del kernel del Pinguino che include una serie di innovazioni di rilievo come ad esempio il supporto all'AMD Platform Management Framework, tale feature permette l'accesso ad un boost di performance su diverse serie di CPU (Central Processing Unit) AMD.

Linux 6.1 LTS integra poi una serie di aggiornamenti molto importanti per lo stack dei driver delle GPU (Graphicas Processing Unit) Intel ed AMD. Kali Linux 2023.1 beneficia di XFCE 4.18 e KDE Plasma 5.27, gli utenti avranno quindi a disposizione le più recenti versioni di questi desktop environment open source.

Oltre all'edizione standard di Kali Linux 2023.1 è disponibile anche una nuova flavor chiamata Kali Purple dedicata alla defensive security e dunque a tutte le operazioni di: SOC analysis, threat hunting, security control design/testing e più in generale alla protezione degli ambienti di piccole e medie dimensioni.

In Kali Linux 2023.1 e Kali Purple sono presenti diversi nuovi tool dedicati al penetration testing e alle attività di hacking, ovvero: Arkime, un full packet capture and analysis tool, CyberChef , una web app per l'encryption/encoding/compression ed il data analysis, DefectDojo, software per il vulnerability management correlation, un Dscan nmap wrapper. il Kubernetes-Helm tool per il managing delle Charts dentro le pre-configured Kubernetes resources, l'Elastic Security, un information/ event management, il GVM vulnerability scanner,TheHive, un incident response platform, Malcolm, un network traffic analysis tool, il Redeye data manager per le pentest operation, e Suricata, un intrusion detection system molto completo.