OPPO A18: prestazioni al top e design premium al 41% di sconto

OPPO è un'azienda che ha guadagnato la fiducia degli utenti con dei dispositivi di qualità a prezzi sempre molto accessibili e oggi, per l'ultimo giorno di Black Friday, viene messo in offerta con uno sconto del 41% l'OPPO A18 per un costo totale e finale di soli 94,99€.

Maxi promo attiva su Amazon: OPPO A18 al 41% di sconto

L’OPPO A18 è uno smartphone elegante e funzionale, progettato per offrire una combinazione perfetta di design e prestazioni. La sua caratteristica principale è la doppia fotocamera verticale, che include una fotocamera primaria da 8MP, ideale per catturare foto nitide e dettagliate in ogni situazione.

Un aspetto distintivo è l'esclusiva lavorazione OPPO Glow, che dona al dispositivo un aspetto satinato e brillante, mantenendolo sempre impeccabile grazie alla sua resistenza anti impronta e anti graffio. Questo dettaglio non solo migliora l'estetica, ma assicura una maggiore durata nel tempo.

Il display LCD HD+ da 6.56 pollici rappresenta un altro punto di forza. Grazie ai suoi colori naturali e realistici, garantisce un’esperienza visiva coinvolgente, perfetta per godere di contenuti multimediali in ogni momento.

L'ampia batteria da 5000mAh è progettata per assicurare un utilizzo prolungato, riducendo la necessità di ricariche frequenti. Inoltre, la ricarica rapida a 10W permette di alimentare il dispositivo in modo veloce e sicuro, assicurando praticità anche nelle giornate più impegnative. All’interno della confezione troverai tutto ciò di cui hai bisogno: lo smartphone OPPO A18 e un caricatore da 10W, per iniziare subito a sfruttare le sue potenzialità.

