OpenAI sfida Google Chrome: al lavoro su un browser AI che cambierà la navigazione

Il panorama della navigazione web sta per essere sconvolto da una novità dirompente: secondo indiscrezioni, un portavoce di OpenAI avrebbe annunciato durante un recente briefing che l’azienda è pronta a “cambiare radicalmente il modo in cui le persone interagiscono con internet”. Questa dichiarazione anticipa il lancio imminente di un browser AI che integrerà le capacità avanzate di ChatGPT, ponendosi come una minaccia concreta all’attuale supremazia di Google Chrome e ridefinendo le regole d’ingaggio nel settore.

Le funzioni della nuova piattaforma

La nuova piattaforma, attesa nelle prossime settimane, non si limiterà a replicare le funzionalità dei browser tradizionali. Al contrario, si propone come un ripensamento totale dell’esperienza online: gli utenti potranno affidare all’assistente virtuale integrato la gestione di compiti complessi, delegando attività e ricerche che oggi richiedono una presenza attiva e continua.

L’interazione con il web, quindi, si trasformerà in un processo più fluido, efficiente e fortemente personalizzato, grazie all’integrazione profonda dell’intelligenza artificiale nel cuore della navigazione.

Un tempismo interessante

Il tempismo scelto da OpenAI non è casuale. Il mercato dei browser è oggi dominato da Google Chrome, che detiene oltre il 66% della quota globale e conta circa 3 miliardi di utenti attivi. Questo primato non è solo una questione di numeri: Chrome rappresenta un pilastro fondamentale per il modello di business di Alphabet, alimentando il sistema di pubblicità online che costituisce quasi tre quarti del fatturato dell’azienda. Attraverso la raccolta e l’analisi dei dati utenti, il browser consente ad Alphabet di affinare la profilazione e la personalizzazione degli annunci, mantenendo così una posizione dominante nell’ecosistema digitale.

Sovvertire un equilibrio

L’arrivo del browser AI di OpenAI promette di sovvertire questo equilibrio. Il nuovo software, infatti, ridurrà la necessità di spostarsi manualmente tra i siti, mantenendo molte interazioni all’interno di un’interfaccia simile a quella di ChatGPT.

Questa architettura innovativa non solo garantisce un’esperienza più efficiente, ma offre anche vantaggi significativi in termini di privacy: meno spostamenti tra siti equivalgono a una minore dispersione di dati personali, ponendo l’utente al centro di un ambiente digitale più protetto e controllato.

Settore molto competitivo

Il settore, intanto, si fa sempre più competitivo. Nuove realtà come Perplexity stanno guadagnando terreno, come dimostra il recente lancio di Comet, un browser dotato di funzionalità avanzate di intelligenza artificiale. Anche i giganti consolidati non restano a guardare: Apple Safari mantiene una presenza significativa con una quota di mercato intorno al 16%, confermandosi il principale antagonista di Chrome, seppur ancora distante per numeri e diffusione.