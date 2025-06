OpenAI sceglie Rust per Codex CLI

Nelle scorse ore OpenAI ha annunciato la riscrittura di Codex CLI in Rust. È stato così (quasi) pensionato lo stack originario basato su React, TypeScript e Node.JS. L'obiettivo di questa scelta è quello di ottenere dei vantaggi in termini di sicurezza, prestazioni e qualità dell'esperienza d'uso.

Perché Codex CLI è stato riscritto in Rust?

Tra le motivazioni che hanno guidato l'intervento di riscrittura, OpenAI sottolinea la volontà di rendere Codex CLI più efficiente e accessibile. Uno dei maggiori ostacoli legati alla versione precedente era la dipendenza obbligatoria da Node 22 o superiore. Un requisito che per alcuni utenti risultava scomodo se non addirittura molto complesso da soddisfare. Inoltre, la nuova implementazione punta su una maggiore sicurezza grazie all'integrazione di sandbox native tramite Rust già utilizzate su Linux.

Dal punto di vista delle prestazioni, Rust presenta dei benefici notevoli. L'assenza di garbage collection durante la fase di esecuzione si traduce in un consumo di memoria inferiore e in una maggiore reattività. Un altro aspetto interessante riguarda lo sviluppo di un protocollo di comunicazione (wire protocol) che consentirà di estendere Codex CLI anche con altri linguaggi come JavaScript, Python e non solo.

Rust si sta affermando in modo sempre più insistente come linguaggio di riferimento per le applicazioni che richiedono sicurezza e performance elevate. La sua struttura tipizzata e il modello di gestione della memoria garantiscono robustezza e sicurezza a livello di compilazione ed eliminano diverse tipologie di bug. Il suo apprendimento può essere però impegnativo, specie per chi proviene da altri linguaggi.

OpenAI lavora sulla migrazione a Rust

Lo sviluppo della versione Rust di Codex CLI è ancora in corso, mentre il team OpenAI continua a mantenere la release basata su TypeScript per risolvere eventuali vulnerabilità fino a quando quella Rust non raggiungerà la piena parità in termini di funzionalità. Chi vuole testare la nuova versione può comunque già installarla tramite npm:

npm i -g @openai/codex@native codex

Codex CLI è open source ed è disponibile su GitHub nonché compatibile con MacOS, Linux e Windows tramite WSL.