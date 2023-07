OpenAI: custom instruction per ChatGPT

Le custom instruction sono una novità recentemente introdotta da OpenAI per permettere a ChatGPT di tenere conto delle preferenze di un utente nella generazione delle risposte. Si tratta sostanzialmente di una funzionalità che consente di impostare il chatbot personalizzandone il funzionamento.

Come funzionano le custom instruction

Ad oggi si tratta di una feature ancora in fase di betatest. La sperimentazione è aperta a chi ha aderito allo formula ChatGPT Plus che è disponibile in abbonamento e permette di accedere al modello generativo GPT-4, successivamente la platea dovrebbe essere ampliata. Gli utenti europei risultano però esclusi in quanto Sam Altman e soci dovranno trovare il modo di conciliare l'ultima implementazione con quanto previsto dalla normative sulla privacy del Vecchio Continente. In ogni caso attualmente è già possibile disabilitare le istruzioni memorizzate.

Come sottolineato dai portavoce di OpenAI, le custom instruction sono state pensate per venire incontro alle esigenze dei singoli utilizzatori. Permettendo a ciascuno di ottenere output più adatti al proprio contesto. Una volta definite, tali istruzioni avranno sempre valore in quanto saranno residenti in memoria. ChatGPT sarà quindi vincolato ad esse nell'affrontare gli argomenti trattati.

Alcuni esempi di utilizzo

A questo proposito OpenAI ha deciso di proporre alcuni esempi, come quello di un insegnante che deve preparare la propria lezione per una classe composta da studenti che hanno raggiunto un certo grado di competenza. Nello stesso modo, le custom instruction potrebbero essere utilizzate per creare una lista della spesa. Se l'utente è vegano o ha determinate intolleranze alimentari, ChatGPT ne terrà conto durante la generazione delle risposte.

Per quanto riguarda invece gli sviluppatori, come è noto il chatbot tende a fornire risposte utilizzando codice basato su Python. In questo caso l'istruzione potrebbe indicare al sistema di non basare gli output su questo linguaggio ma su un altro.

L'utilizzo delle custom instruction dovrebbe migliorare anche l'esperienza utente nell'utilizzo dei plugin. Se per esempio si utilizza un'estensione per la prenotazione dei ristoranti, quest'ultimo potrebbe tenere conto della località indicata tramite un'istruzione.