OnlyOffice 7.4: aggiunti nuovi strumenti di disegno

Il team di coder di OnlyOffice ha avviato la distribuzione della nuova build del progetto. OnlyOffice 7.4 arrivata dopo più di quattro mesi di sviluppo dalla precedente release, ovvero OnlyOffice 7.3, ed implementa diverse novità di rilievo che vanno concretamente a migliorare la già discreta UX (User Experience) di tale suite d'ufficio open source. In tale edizione ad esempio è stata introdotta la possibilità di disegnare a mano libera direttamente sui documenti, sulle presentazioni e sui fogli di calcolo. Questo è possibile grazie ai nuovi strumenti di disegno integrati nei diversi programmi della suite racchiusi nel pacchetto chiamato OnlyOffice Docs. Oltre al disegno libero si può eseguire la sottolineatura delle parti più rilevati del file e prendere appunti al volo sui lati del documento.

OnlyOffice 7.4 dispone poi di un nuovo Plugin Manager che permette, come è forse intuibile dal nome, una installazione e gestione semplificata dei diversi plugin per OnlyOffice. Nello specifico si tratta di una nuova feature per quanto concerne la sola edizione dedicata ai sistemi operativi "desktop", ovvero Windows, la distribuzioni Linux e MacOS, infatti la versione cloud-based integrava tale funzione già diverso tempo. I developer hanno quindi deciso, vista la popolarità di tale componente software, di inserire il tutto anche nelle diverse versioni "native" cosi che un più vasto bacino di utenti ne possa beneficiare.

Parlando sempre di estensioni in OnlyOffice 7.4 è stata resa disponibile la nuova addon per ChatGPT. Questo plugin permette di generare del testo sfruttando l'engine del noto servizio di intelligenza artificiale. Gli utenti potranno quindi realizzare dei documenti in modo più agile e rapido proprio grazie a tale addon. Oltretutto è possibile accedere a funzioni che consentono di creare un sommario di un testo selezionato oppure avviare un analisi del documento cosi da capirne i punti salienti. OnlyOffice 7.4 è disponibile per il download direttamente dal sito ufficiale del progetto oppure se lo desidera si può accedere alla comoda versione web.