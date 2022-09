OnlyOffice 7.2: arrivato il supporto alla ligature nei documenti

Il team di devloper di OnlyOffice, suite d'ufficio distribuita sotto licenza open source AGPL 3.0, ha pubblicato una nuova major release che integra una serie di funzionalità davvero interessanti che permettono di migliorare concretamente la user experience generale di tale progetto software. OnlyOffice viene distribuita sia come SaaS (Software as a service), dunque in versione cloud sempre accessibile da un portale web, che tramite un normale installer che consente il deployment su di una rete privata di computer.

OnlyOffice si suddivide dunque in vari programmi e moduli dedicati appunto alla creazione ed alla gestione di documenti, fogli di calcolo e presentazioni di varia tipologia. Tali software sono: Documents, per la redazione di documenti, CRM, per gestione dei database, Projects, per le operazioni di team management, Mail, un client mail, Community, una specie di social network aziendale, Calendar, un calendario condiviso, e Talk, un applicativo per la messaggistica istantanea.

OnlyOffice 7.2 dispone del supporto ai ligature all'interno dei file scritti tramite Document. I ligature sono sostanzialmente dei caratteri speciali e decorativi disponibili con alcune tipologie di font. Tale elemento consente di personalizzare maggiormente i documenti redatti tramite OnlyOffice, rendendo quindi un testo graficamente più accattivante e piacevole da leggere.

Sempre in tale release è stato implementato il nuovo pannello "Intestazione" presente all'interno della toolbar principale. Questa nuova impostazione va a sostituire il vecchio navigation panel, ritenuto ormai vetusto dal team di coder e dunque sostituito con una GUI (Graphical User Interface) più moderna e funzionale. In questa build è stata anche inserita la possibilità di eseguire la conversione di documenti PDF, .djvu e .xps in .docx, ovvero il formato utilizzato dalla suite d'ufficio Microsoft Office. Questa feature rende dunque molto più semplice condividere file di vario genere anche con le persone che non usano OnlyOffice.

OnlyOffice 7.2 è disponibile sul sito ufficiale per Linux, Wndows o come immagine Docker.