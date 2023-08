Only Murders in The Building 3 è disponibile: dove guardare gli episodi in streaming

L'attesa è terminata: Only Murders in The Building 3 è disponibile in streaming da questa settimana, in esclusiva su Disney+ come contenuto Star Original. La distribuzione degli episodi della terza stagione della serie ideata da Steve Marting e John Hoffman prevede un rilascio settimanale, con un episodio a settimana, in contemporanea con gli USA. Per il debutto, però, sono stati rilasciati due episodi.

Per guardare in streaming Only Murders in The Building 3 è possibile, quindi, raggiungere subito Disney+. I nuovi utenti, con pochi click, possono attivare subito l'abbonamento e iniziare così la visione della produzione originale, una delle principali novità del settore delle serie TV di questo mese di agosto. Per tutti i dettagli è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Only Murders in The Building 3 è su Disney+: come guardare gli episodi della terza stagione

Da questa settimana è possibile guardare in streaming Only Murders in The Building 3. I primi episodi della terza stagione, attesissima dopo il successo delle prime due, sono su Disney+, come parte dell'offerta accessibile a tutti gli abbonati, senza alcun costo aggiuntivo.

Per il momento, è possibile guardare i primi due episodi, Lo spettacolo deve... e Il battito non si ferma. In arrivo, però, ci sono altri 8 episodi che saranno rilasciati tra il 15 agosto e il successivo 3 ottobre, con cadenza di un episodio a settimana. Gli episodi vengono rilasciati ogni martedì.

Tutti gli episodi sono parte integrante del catalogo di Disney+. Ricordiamo che per accedere al servizio di streaming di Disney+ è previsto un costo di 8,99 euro al mese. Per risparmiare si può puntare anche sull'abbonamento annuale da 89,99 euro che consente, di fatto, l'accesso a due mesi gratis per il servizio di streaming.

