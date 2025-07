OnePlus svela la nuova gamma Nord 5: caratteristiche e prezzi

OnePlus ha recentemente presentato una serie di nuovi dispositivi pensati per ridefinire il mercato. Con un evento che ha messo in luce ben cinque nuovi prodotti, l’azienda espande il proprio ecosistema, spaziando da smartphone a indossabili, passando per tablet e auricolari.

I due nuovi modelli della serie Nord

Tra le novità principali, spiccano i due nuovi modelli della serie Nord: il OnePlus Nord 5 e il Nord CE 5. Il primo rappresenta un concentrato di potenza e innovazione, grazie al processore Snapdragon 8s Gen 3, realizzato con tecnologia a 4nm. Questo chip supporta funzionalità avanzate come il ray tracing in tempo reale, una caratteristica che promette di elevare l’esperienza di gioco a livelli senza precedenti. Il display Swift AMOLED da 6,83 pollici offre una frequenza di aggiornamento di 144Hz, un primato per il brand, e una luminosità di picco di 1800 nits, garantendo una qualità visiva eccezionale anche in condizioni di forte luce ambientale.

Focus sulla fotocamera

Gli appassionati di fotografia troveranno nel Nord 5 un alleato ideale, grazie alla fotocamera principale LYT-700 da 50MP e alla frontale ISOCELL JN5, anch’essa da 50MP, entrambe capaci di registrare video in 4K a 60fps. La batteria da 5200mAh con ricarica SUPERVOOC da 80W assicura un’autonomia prolungata, mentre il sistema di raffreddamento Cryo-Velocity VC mantiene il dispositivo sempre fresco, anche durante le sessioni di utilizzo più intense.

Il Plus Key

Una caratteristica distintiva del Nord 5 è il Plus Key, evoluzione dell’Alert Slider, che consente di accedere rapidamente a funzioni come torcia, fotocamera e modalità Non Disturbare. Inoltre, l’integrazione dell’assistente AI Google Gemini migliora ulteriormente la produttività e la creatività degli utenti.

Un'esperienza bilanciata

Il Nord CE 5, dal canto suo, punta a offrire un’esperienza bilanciata, con il chipset MediaTek Dimensity 8350 Apex e un sistema di raffreddamento VC da 7041 mm². Il display Super Fluid OLED da 6,77 pollici con refresh rate a 120Hz garantisce una fluidità visiva ottimale, mentre la batteria da 5200mAh con ricarica da 80W risponde perfettamente alle esigenze quotidiane.

Prezzi e disponibilità

A partire dall’8 luglio, i due smartphone OnePlus saranno disponibili in due configurazioni: 8 GB di RAM con 256 GB di memoria interna a 449,00€ e 12 GB di RAM con 512 GB a 549,00€. Gli utenti potranno scegliere tra tre eleganti colorazioni: Marble Sands, Dry Ice e Phantom Grey. In parallelo il OnePlus Nord CE5 sarà disponibile nelle versioni da 8 GB + 128 GB a 349,00€ e 8 GB + 256 GB a 399,00€.