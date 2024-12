OnePlus Nord CE 4 Lite 5G da 256GB e fotocamera da 50MP (-36%)

Oggi ti segnalo questa promozione per avere uno smartphone fenomenale che a questo prezzo diventa davvero un grande acquisto. Stiamo parlando del mitico OnePlus Nord CE 4 Lite 5G che ora può emettere nel tuo carrello di Amazon a soli 209 euro, invece che 329 euro.

Forse potresti non vederlo ma considera che il prezzo di listino è quello segnalato sopra e dunque in questo momento c'è uno sconto del 36% che ti permette di risparmiare la bellezza di 120 euro sul totale. A prezzo pieno probabilmente non varrebbe la pena ma con questo sconto pazzesco è da prendere subito. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 41,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

OnePlus Nord CE 4 Lite 5G per questa cifra è il migliore

Come ti dicevo probabilmente al suo prezzo di listino non è esattamente lo smartphone da acquistare ma con uno sconto così grande è da prendere subito. Monta il potente processore Snapdragon 695 con a supporto in questa versione 8 GB di RAM e una memoria interna da 256 GB che potrai espandere fino a 2 TB con una scheda microSD.

Possiede una super batteria da 5110 mAh che dura tantissimo ha una ricarica velocissima da 80 W che lo riporta dall'1% al 100% in appena 50 minuti. Gode di un bellissimo display AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Possiede la tecnologia 5G per navigare velocemente su Internet e gode di una fotocamera principale Sony LYT-600 da 50 MP per scatti perfetti.

Un ottimo rapporto qualità prezzo dunque. Fai la svelta però perché oggi scadrà il Black Friday e potresti arrivare tardi. Dunque vai subito su Amazon e acquista il tuo OnePlus Nord CE 4 Lite 5G a soli 209 euro, invece che 329 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.