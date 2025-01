OnePlus Nord 4 5G (16/512GB) e il medio gamma da avere (-124€)

Di smartphone ce ne sono talmente tanti che non si sa più dove sbattere la testa. Ecco perché oggi ho deciso di segnalarti questa promozione che ti consente di averne uno con ottime caratteristiche spendendo molto meno. Sto parlando del mitico OnePlus Nord 4 5G che ora su Amazon è tuo a soli 474,60 euro, anziché 599 euro.

Non ci sono errori ma uno sconto del 21% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare la bellezza di oltre 124 euro sul totale. Ma non è finita qui. Se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 94,92 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

OnePlus Nord 4 5G è il migliore medio gamma

Perché possiamo dire che OnePlus Nord 4 5G è il migliore medio gamma? Perché ha certamente qualcosa in più, che si avvicina a un top di gamma, e costa molto meno. Ad esempio troviamo il potente Snapdragon 7+ Gen 3 supportato da ben 16 GB di RAM che portano le prestazioni a un altro livello.

Gode di una memoria interna da 512 GB e quindi è praticamente inesauribile. Ha uno stupendo display OLED da 6,74 pollici con refresh rate da 120 Hz e una luminosità di 2150 nit. Puoi scattare foto spettacolari con la splendida fotocamera principale LYT-600 da 50MP, dotata di OIS, e una fotocamera frontale da 16 MP. Inoltre possiede una super batteria da 5.500 mAh con ricarica super veloce da 100 W che lo riporta dallo 0% al 100% in circa mezz'ora.

Insomma è una vera forza della natura e oggi il suo costo scende a terra. Quindi approfittane anche tu. Vai subito su Amazon e acquista il tuo OnePlus Nord 4 5G a soli 474,60 euro, anziché 599 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.